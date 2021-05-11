Оксана Шевченко: «Сподіваюся, що стану корисною для свого села»

«Промінь» продовжує знайомити читачів із новопризначеними старостами округів. Цього разу мова піде про Низківський старостинський округ та його очільницю Оксану Шевченко.
Рішення змінити професію Оксана Володимирівна прийняла спонтанно. Сприяло цьому, перш за все, бажання бути корисною людям, допомагати їм вирішувати проблеми, та й загалом зробити для Низківки та прилеглих сіл щось корисне. У цьому прагненні жінку підтримали обидві доньки, родичі, багато односельців, а згодом і чоловік, який спершу скептично поставився до мрії дружини.
Народилася жінка у Низківці 1972 року. Отримала середню освіту. Працювала завідувачем сільського клубу. Заміжня, має двох доньок.
– Моя попередня робота, - розповідає пані Оксана, - кардинально відрізнялася від нинішньої. – Дуже складно їх порівнювати, адже завідувач клубу – це завжди творчість, талант, яскраві враження, щирість. Тут же все навпаки – стоси паперів, неабияка відповідальність перед людьми, здатність швидко та уміло реагувати на будь-які ситуації. Та я впевнена, що впораюсь із цим, адже у мене вірить моя родина, усіляко допомагає та підтримує діловод Валентина Сидоренко, яка у цій сфері вже знає всі тонкощі.
Перші кроки розпочалися з благоустрою: облагородження пам’ятників, прибирання вулиць села. Маю я багато планів та задумів. Серед них – ремонт доріг, продовження вуличного освітлення, ремонт бібліотеки. Також дуже хочеться, аби у селі з’явився новий фельдшер (колишня завідуюча ФП наразі у декретній відпустці).
Про себе Оксана Шевченко розповідає, як про людину різносторонню із низкою різноманітних захоплень. У вільний час вона вишиває, в’яже, бере участь у художній самодіяльності. А ще займається вирощуванням троянд – її найулюбленіших квітів.
Та зараз всі думки старости направлені на розвиток свого рідного села. Вона активно вивчає проблеми людей та намагається якомога швидше їх вирішувати, а ще сподівається, що стане корисною для своєї маленької батьківщини та працюватиме лише на її розвиток.
До Низківського старостинського округу, окрім, власне, Низківки, входять і маленькі Радвине, Щокоть, Лютівка, Куропіївка, Філонівка, Привільне та Руда.
Тетяна ЛИТВИН
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