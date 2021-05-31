Футбольний тиждень
Минулий тиждень виявився вельми щедрим на різноманітні футбольні події. У рамках першості області серед дитячо-юнацьких спортивних шкіл наші хлопці побували в Куликівці. Вихованці старшої вікової групи (2004-2005 рр.н.) поступилися своїм суперникам з рахунком 0:3. Натомість молодша група (2006-2007 рр.н.) виграла – 3:0.
Також представники Сновської громади (2008-2009 рр.н.) взяли участь у фінальному етапі всеукраїнських змагань з футзалу, організованих ФСТ «Колос» у місті Гребінка Полтавської області. (Цьому передувала перемога наших юних футболістів на відбірковому – обласному – етапі). Вони провели зустрічі з командами Черкащини (1:2), Житомирщини (1:5), Харківщини (0:4) і Полтавщини (0:2). За словами тренера О.Кухаренка, команда Сновщини в деяких матчах продемонструвала доволі непоганий рівень гри, але закріпити це результатом не пощастило. Однак безумовно можна сказати, що набутий на цих змаганнях досвід буде дуже корисним для подальшого професійного зростання наших спортсменів. Допомогу в організації поїздки на Полтавщину надав підприємець О.Веселий.
Сновськ став місцем проведення зонального етапу обласних змагань з футболу під назвою «Золотий колос». (Організатор – фізкультурно-спортивне товариство «Колос»). Ігри відбулися на зеленому газоні. Вихованці старшої вікової групи (2007-2008 рр.н., тренери О.Кухаренко та Б.Дибков) виграли у суперників з Ріпок (1:0) і звели внічию зустріч з конкурентами з Холмів (0:0). На рівень гри сновчан вплинула відсутність відразу трьох гравців основного складу. Натомість молодша група (2009-2010 рр.н., тренери О.Кухаренко і Р.Грицюк) ущент розгромили ріпкинців – 12:0, а менянам теж не залишили жодного шансу – 6:1. Успішним став і виступ наймолодшої групи (2011-2012 рр.н.). Над командою Мени вони здобули перемогу з рахунком 5:0. Їхні ровесники з Ріпок та Новгорода-Сіверського не приїхали на змагання, тож їм зарахували технічні поразки (0:3).
Також тривали футбольні баталії на великому полі у Городні, де у змаганні за суперкубок тамтешньої громади зійшлися господарі поля – «Вест» і сновський «Тайм». Гра виглядала рівною, хоча городнянці створили більше гольових моментів біля воріт гостей. Основний час матчу закінчився нульовою нічиєю. А в пробитті післяматчевих пенальті вправнішими виявилися футболісти нашого «Тайму» - 3:2. Особливо ж відзначився воротар Павло Нікітенко, який парирував два удари суперників. Поїздка на змагання стала можливою завдяки сприянню депутата обласної ради О.Якубіна.
А у містечку Вишневе Київської області відбулися всеукраїнські змагання між десятьма командами, укомплектованими керівниками органів місцевого самоврядування. У складі збірної Чернігівщини та Житомирщини грав староста з Тур’ї О.Артюшенко. Наш спортколектив спочатку звів унічию (0:0) матч проти черкасько-тернопільських конкурентів, а потім переміг (2:0) суперників з Сумщини і Полтавщини. У півфінальному етапі представники нашого краю поступилися вінничанам, проте у грі за третє місце перемогли футболістів з Рівненської області.
Анонс
У неділю, 30 травня, на Сновську громаду чекає день великого футболу. На міському стадіоні зранку заплановані юнацькі змагання, а о 14-00 розпочнеться матч між місцевим «Таймом» і корюківським «Ветераном». Вже на 16-00 призначена зустріч між «Таймом» і «Дібровним» (Городнянський район).
Вільна боротьба
Минулої суботи у Києві відбувся всеукраїнський турнір з пляжної боротьби. Четверо наших юних спортсменів стали володарями призових місць. Р.Дворник (вагова категорія до 40 кг) – ІІІ, Гліб Россол (до 35 кг) – І, К.Шевченко (до 25 кг) – ІІІ, А.Лебедєв (до 75 кг) – І.
Наступного дня представники Сновщини взяли участь у відкритому турнірі з вільної боротьби у Ніжині. Р.Дворник у категорії до 40 кг став володарем ІІ місця, А.Приходько (до 38 кг) і К.Шадура (до 35 кг) – теж ІІ. Г.Россол (до 38 кг) і К.Шевченко (до 25) вибороли перші місця. Допомогу в організації поїздки сновських спортсменів на змагання надав відомий у минулому на Сновщині борець вільного стилю З.Царук.
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