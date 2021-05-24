Телевізійне покриття у прикордонні

Після дворічної перерви на Чернігівщині відновлено аналогове мовлення телеканалу «UA: Перший» на прикордонні у північно-східній частині області.
Трансляцію загальнонаціональної програми Суспільного мовлення з 10-кіловатного передавача у селищі Холми Чернігівська філія концерну РРТ розпочала 15 травня.
Така потужність дозволяє забезпечити впевнений прийом сигналу майже на всій території Корюківського та Новгород-Сіверського районів, у тому числі у населених пунктах вздовж більш ніж 120-кілометрової ділянки українсько-російського кордону. Саме на цій території спостерігаються найбільші труднощі з прийомом вітчизняного цифрового телебачення. Тепер жителям прикордонної місцевості, які не можуть отримати стабільний сигнал цифрового ТБ, гарантовано доступ до вітчизняного інформаційного продукту в аналоговому форматі.
Безоплатно переданий Республікою Польща німецький телепередавач 2008 року випуску було встановлено на радіотелевізійній передавальній станції «Холми» восени 2015 року саме для розширення вітчизняної інформаційної присутності та протистояння інформаційному впливу держави-агресора – Російської Федерації.
Раніше, у квітні цього року, були відновлені аналогові трансляції програм «UA: Перший» з Чернігова та «UA: Чернігів» з Корюківки, Новгорода-Сіверського та Холмів.
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