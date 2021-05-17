Реабілітацію за кошти ФССУ, зокрема після ускладнень COVID-19, пройшли 2 138 застрахованих осіб

За підсумками І кварталу 2021 року за кошти Фонду соціального страхування України медичною реабілітацією на базі санаторно-курортних закладів було забезпечено 2 138 застрахованих осіб і їх дітей.
Зазначені
особи пройшли курс відновного лікування на базі реабілітаційних відділень
санаторно-курортних закладів після перенесених захворювань і травм. ФССУ
фінансує медичну реабілітацію за такими профілями:
–
нейрореабілітація;
–
м’язово-скелетна реабілітація;
–
кардіо-пульмонарна реабілітація;
–
медико-психологічна реабілітація учасників АТО;
– реабілітація
після оперативних втручань на органах зору;
– реабілітація
при порушенні перебігу вагітності;
– інша (соматична) реабілітація (після оперативних
втручань на органах травлення, сечостатевої системи, жіночих статевих органах).
Зокрема, пройти реабілітацію за кошти Фонду застраховані
особи можуть в разі наявності ускладнень за одним із зазначених профілів після
перенесеного захворювання на COVID-19.
Право на проходження курсу відновного лікування на базі
реабілітаційного відділення санаторно-курортного закладу за рахунок коштів
Фонду соціального страхування України мають усі офіційно працевлаштовані особи.
Підставою для направлення є висновок лікарсько-консультативної комісії (ЛКК) закладу охорони здоров’я.
Направлення на реабілітацію за кошти ФССУ відбувається зі
стаціонару закладу охорони здоров’я після закінчення гострого періоду
захворювання, оскільки вчасна реабілітація осіб зі складними патологічними
станами є одним із головних чинників упередження настання інвалідності та
подальшого відновлення працездатності.
Аби пройти лікування за кошти Фонду, ЛКК закладу охорони
здоров’я має оформити висновок щодо потреби хворого в подальшому
реабілітаційному лікуванні та поінформувати робочий орган Фонду про наявність
на лікуванні такої застрахованої особи. Після цього пацієнт оформлює відповідну
заяву про забезпечення лікуванням та укладається тристоронній договір між ФССУ,
застрахованою особою і санаторно-курортним закладом. 100% вартості
відновлювального лікування, потрібного людині, покривається за рахунок коштів
Фонду соціального страхування України.
Звертаємо увагу, що усі санаторно-курортні заклади, до
яких направляються пацієнти за кошти Фонду, суворо дотримуються наявних
протиепідемічних заходів для протидії поширенню коронавірусної інфекції і
гарантують безпеку застрахованих осіб. На лікування направляються пацієнти, які
вже перехворіли на COVID-19 та не знаходяться у гострій стадії захворювання.
Нагадаємо, з 01 січня 2018 року відповідно до рішення
правління ФССУ було реалізовано реформу надання соціальних послуг і
впровадження адресного підходу. Зокрема, застрахованій особі було надано право
вибору санаторно-курортного закладу для проходження відновного лікування,
спрощено процедуру його отримання.
Пресслужба виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України
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