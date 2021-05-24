понедельник, 24 мая 2021 г.

Вишиванка в нашому житті

 Який у вас настрій, коли вдягаєте  вишиванку? Які емоції викликає у вас традиційна народна вишивка?

З яким стилем у вас асоціюється  вишита сорочка?

Такі три запитання ми поставили творчим працівникам Сновського будинку культури. 

Олена Откидач:



– Коли вдягаю вишиванку – серце заполоняє свято.  І мимоволі з’являються спогади про маму, як вона займалася вишиванням після роботи. Взагалі, традиційне українське вбрання робить мене радісною, нагадує, ким я є і якого роду. 

Лідія Кожедуб:

– У вишиванці я ніби бачу всю нашу країну – квітучу і зелену, прекрасну і талановиту.  Вона немов кличе мене співати і танцювати. А ще я вважаю, що вишивка обов’язково має виконуватися червоними і чорними нитками – як у пісні. 

Любов Насінник:



– У нашій  сім’ї  вишиванка – це родинний символ, те, що робить усіх нас ближчими одне до одного. Вишитий візерунок викликає на душі теплоту, спокій і затишок. Стосовно стилю української вишиванки, то він  неймовірний саме через свою різноманітність, адже у  кожному регіоні України має свої особливості.

Вікторія  Шарапата:

– Моя бабуся мала великий хист до вишивання і щиро обдаровувала своїми роботами усіх рідних – аж до правнука. А якщо вести мову про родовід, то наша сім’я має зриму ознаку єдності.  І полягає вона у схожому переплетінні ниток у вишиванках. Загалом вишита сорочка викликає у мене почуття  гордості та патріотизму. Найкращою ж вишиванкою вважаю ту, яка виконана в простому і автентичному стилі. Саме вона може вважатися справжньою.

Розмовляв Олег МІРОШНИЧЕНКО

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Ярлыки:

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