Вишиванка в нашому житті

Який у вас настрій, коли вдягаєте вишиванку? Які емоції викликає у вас традиційна народна вишивка?
З яким стилем у вас асоціюється вишита сорочка?
Такі три запитання ми поставили творчим працівникам Сновського будинку культури.
Олена Откидач:
– Коли вдягаю вишиванку – серце заполоняє свято. І мимоволі з’являються спогади про маму, як вона займалася вишиванням після роботи. Взагалі, традиційне українське вбрання робить мене радісною, нагадує, ким я є і якого роду.
Лідія Кожедуб:
– У вишиванці я ніби бачу всю нашу країну – квітучу і зелену, прекрасну і талановиту. Вона немов кличе мене співати і танцювати. А ще я вважаю, що вишивка обов’язково має виконуватися червоними і чорними нитками – як у пісні.
Любов Насінник:
– У нашій сім’ї вишиванка – це родинний символ, те, що робить усіх нас ближчими одне до одного. Вишитий візерунок викликає на душі теплоту, спокій і затишок. Стосовно стилю української вишиванки, то він неймовірний саме через свою різноманітність, адже у кожному регіоні України має свої особливості.
Вікторія Шарапата:
– Моя бабуся мала великий хист до вишивання і щиро обдаровувала своїми роботами усіх рідних – аж до правнука. А якщо вести мову про родовід, то наша сім’я має зриму ознаку єдності. І полягає вона у схожому переплетінні ниток у вишиванках. Загалом вишита сорочка викликає у мене почуття гордості та патріотизму. Найкращою ж вишиванкою вважаю ту, яка виконана в простому і автентичному стилі. Саме вона може вважатися справжньою.
Розмовляв Олег МІРОШНИЧЕНКО
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