Як зробити рідний край гарнішим?

Про це «Промінь» спитав у спеціалістів зі Сновського вищого професійного училища лісового господарства.
Микола Бага, викладач спецдисциплін:
– Ландшафтно-природний дизайн підвладний кожній людині. Потрібно лише мати смак і відчуття прекрасного. Хоча все починається з планування. Слід чітко розуміти, на якій ділянці доведеться працювати і що ми хочемо там виростити. Були випадки, коли окремі кущі довелося тричі пересаджувати, перш ніж вдалося знайти для них найкраще місце.
Вже майже двадцять років займаюся вирощуванням декоративних рослин. У моєму розумінні - це краса для душі. Кожного разу радію, коли з насінини проростає дерево. І ще більше емоцій викликають у мене дивовижні явища природи. Скажімо, насінина верби козячої проростає за лічені години. Колись давно моє захоплення декоративною рослинністю почалося з простої мрії – мати кущик дерену (кизилу). Згодом інтерес спонукав мене виростити магнолію. (Насіння підібрав на землі у ботанічному саду). Це дерево з величезними квітками може рости в нашій місцевості, треба лише підібрати холодостійкий вид З кожним роком нев’януча цікавість збільшувала ділянку, яку я відвів під екзотичні рослини. Їх чимало: гінкго дволопатеве (походить з Китаю, росте високо в горах, використовується в косметичному виробництві й лікарській справі), тюльпанове дерево, кедровий стелюх (з Чукотки, за 20 років виростає лише на 1 метр у висоту), сосна кедрова корейська (у перший рік дає приросту лише 2 сантиметри). Постійно дізнаюся щось нове про рослинний світ – з літератури або з власної практики. Скажімо, захоплююся таким деревом, як туя. Воно може рости до тисячі років і є фітонцидним – оздоровлює місцину навколо себе. (А найкраще це робить кущ ялівцю). Є туя велетенська, в Америці виростає висотою до 50 метрів, у неї форма гілочок – як пір’їнки. А туя західна – менша (до 18 м), має хаотично сформоване гілля і мичкувату кореневу систему.
Наприкінці травня природа дарує нам найсоковитіші кольори. Один сорт ялини звичайної за барви своїх молодих пагонів називається «рожеве вухо». А ще є ялівець звичайний ауреа, тобто золотистий. (За 14 років виріс до 1,8 м висоти, адже кущі із жовтуватим відтінком листя ростуть повільніше, ніж інші). Також рослинний світ радує своєю життєздатністю. Для прикладу візьмемо таке дерево, як павлонія. Завезене воно з Китаю, із зони з більш теплим кліматом. Але і в нашому краї вона за один рік здатна «вимахати» висотою у 4 метри. Потрібний вологий грунт, в ідеалі – краплинний полив. Вважається, що на 8-ий рік павлонія вже може бути придатною до заготівлі деревини. А після вирубки з пенькового пагона виростає нове дерево. До речі, воно гарно квітне – дзвіночками з синюватим відтінком і має величезне листя.
Окремої згадки заслуговує і бамбук, який росте на моїй ділянці по 15 сантиметрів на добу. На стільки ж відростає і самшит, але вже за цілий сезон.
Мені подобається займатися дослідами. Навідуючись до лісу, стараюся відбирати дивні або цікаві форми. Якось знайшов плакучу сосну і прищепив кілька її гілочок у себе на ділянці. Тепер спостерігаю, який буде результат. Вдалося виростити мутовану форму ялівцю. Надзвичайно перспективним напрямком є робота з «відьминою мітлою». Напевно, багато хто бачив, як на деяких соснах росте невеличкий жмут густих гілок. Це порушення нормального розвитку, своєрідний збій генетичної програми, коли відбувається неконтрольоване розгалуження пагонів. Ось такі гілочки використовуються для прищеп. У перспективі можна виростити фактично новий сорт сосни – особливий і до певної міри навіть химерний. Взагалі, практика прищеплювання дозволяє отримати цікаві результати. Наприклад, щеплені кедрові сосни ростуть швидше, ніж сіянці. Хороший потенціал має плакуча форма модрини японської, яку розмножують щепленням.
Якщо вести мову про мрію, то хотів би колись побачити на Сновщині справжній ліс з кедрової сосни. Одна біда – росте це дерево дуже-дуже повільно. Сосна звичайна у 90 років вже піде під вирубку, а для кедрової це ще молодий вік.
Моя ділянка є відкритою для екскурсій учнів училища. Кожен бажаючий може скористатися моїм досвідом. Проте я усвідомлюю, що найголовніше – не зупинятися на досягнутому. Більшість вільного часу проводжу в розсаднику або у лісі. Часто природа сама підказує оригінальні ідеї для подальшої роботи. Звісно, далеко не все задумане вдається реалізувати. Але ж терпіння – це той цемент, який зміцнює наші зусилля.
На завершення розмови з Миколою Багою випала нагода оцінити аромат ялиці великої. Гілочка здивувала невідомим досі запахом з цитриновими нотками. Справжня екзотика. У принципі, як і все, що росте на ділянці викладача-фахівця з вищого професійного училища лісового господарства.
Марина Горпиненко, майстер виробничого навчання:
– Будь-хто погодиться, що найбільше над прикрашанням нашого краю працює природа. Але люди можуть додати до цього процесу елементи творчості та планування. Напрямок декоративно-паркового дизайну має значний потенціал для розвитку. Конкретним прикладом є Чернігів, де спеціалісти-озеленювачі відчутно змінили обличчя міста, додавши йому свіжості, виразної масштабності та веселих барв. Клумби прикрашені тюльпанами, крокусами і бегоніями, ландшафт позначений кущами самшиту і барбарису. Фахівці вправно компонують елементи і правильно поєднують природні насадження. Звісна річ, уся ця краса потребує догляду й регулярних зусиль. Однак саме таким чином і створюється простір, який радує око і формує чудову, справді душевну атмосферу. Саме таку, що викликає радість і замилування.
На мою думку, нині в Сновську є лише одна територія, облаштована за єдиним задумом і яка має відбиток спільного стилю – депо. Однак це радше приклад оригінального промислового дизайну. Для міста було б дуже корисно створити сучасний природний простір, наповнений як місцевими, так і екзотичними (на кшталт магнолії та сакури) представниками рослинного світу. В цьому контексті вельми перспективно виглядає гідропарк – як місце для втілення цікавих ідей. Колектив ВПУЛГ накопичив значний досвід у сфері вирощування і поводження з різноманітним посадковим матеріалом. Добре себе зарекомендували зелений і пурпурний барбарис, ялівець, туя. Чимало учнів училища демонструють творчий підхід на заняттях. Таким чином вони роблять перші самостійні кроки у своїй майбутній професії. Дізнаються про біологію рослин, якість грунтів і навіть про вплив на рослинність таких факторів, як тінь і напівтінь. Виростити кущик самшиту з живця – це лише початок. А наступний етап – коли хтось планує, як розташувати комплекс насаджень. Зрештою, теоретичні знання без практичного застосування можуть мати хіба що абстрактну цінність. Саме тому на території училища поступово з’являється, як ми жартома кажемо – міні-дендропарк. Серед іншого там ростуть горіхи, дерен. Ми започаткували проведення своєрідних дослідів – чи буде вдалим вирощування лохини (це доволі нова для нашої місцевості ягідна культура) біля училищного ставка. Звісно, хотілося б, щоб у програмі навчання трохи більше уваги приділялося темі ландшафтного дизайну. Це допомогло б нашим учням краще бачити прекрасні сторони рідної природи. Зрештою, неймовірним є відчуття гордості, коли через кілька років бачиш, що з маленьких саджанців уже сформувалися гарні молоді дерева.
Вважаю, що коли молодь нашого міста особисто долучиться до озеленення гідропарку, то і ставитися буде до цього місця інакше. Навряд чи хтось топтатиметься по газону, знаючи, скільки праці докладено до того, щоб там росла чудова травичка. Загалом же люди поступово, але все ж таки вчаться помічати гарне довкола себе і цінувати красу, яку дарує нам природа. Чимало наших земляків дають волю власній уяві, перетворюючи навколишню місцину на квітник або сад. Подібна ініціатива заслуговує на поширення і в громадському просторі.
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