понедельник, 31 мая 2021 г.

Карусель з переоформленням субсидій

 Напевно, ще жодна весна не приносила людям стільки змін у системі соціального захисту. Нинішні керманичі України в пошуку оптимальних методів роботи з потребуючими верствами населення все міркують: як зменшити кількість тих, хто може отримувати субсидію на житлово-комунальні послуги. Напевно, саме так і має виглядати «кінець епохи бідності».

Отже, наприкінці квітня Кабінет Міністрів на чолі з Д.Шмигалем ухвалив постанову про зміни в порядку призначення субсидій на «комуналку». Урядовці захотіли, щоб мільйони людей заповнили нові декларації про свій майновий стан. Мовляв, уряду треба пересвідчитися, чи, бува, не пролізли до числа субсидантів ті, в кого й так грошей вистачає. Навіть формулювання цікаве з’явилося: посилити адресність надання субсидій для більш ефективного та раціонального використання бюджетних коштів. І тут – почалося! Виявилося, що у місцевих органах соціального захисту населення чомусь немає бланків нових декларацій. З тих, хто звертався за переоформленням субсидій, взялися формувати чергу, яка у Сновську за пару тижнів для декого сягнула аж 20 вересня (!). Відповідно, доки така людина не здала б документів, у травні, червні, липні, серпні та вересні вона субсидію не отримувала б. Лише у жовтні їй би нарахували відразу за 5 місяців. Але ж рахунки за комунальні послуги треба  сплачувати зараз і регулярно. Такі реалії викликали велику хвилю обурення по всій Україні. «Зелена команда нових облич» спохопилася, і вже 19 травня Кабінет Міністрів  вирішив, що усім переоформлювати субсидію не треба. Новації торкнуться лише деяких  категорій населення. По-перше, до органів соцзахисту тепер мусять звернутися ті, кому надавалася субсидія у безготівковій формі. Тобто, якщо комусь кошти не перераховувалися в банк на особистий рахунок, а відразу спрямовувалися підприємствам – газопостачальному, водопостачальному тощо. По-друге: хто орендує житло і оформив там субсидію, а не за місцем прописки. І ще – біженці з окупованих територій. По-третє: тим, кому субсидію раніше призначили без урахування всіх прописаних в оселі. Наприклад – хтось із рідних виїхав на заробітки і давно вдома не живе.

Разом з цим субсидію не призначать, якщо хтось із членів сім’ї або домогосподарства: купив протягом року (до дня звернення) щось дороге вартістю понад 50 тис. грн; купив  валюти або банківського золота на таку  ж суму; перебував за  кордоном безперервно понад 60 днів (наприклад – на заробітках); не навчається, не працює і не має офіційного статусу безробітного; володіє машиною віком до 5 років або в сім’ї є друга машина віком до 15 років; має заборгованість з аліментів; площа житла – більше  130 кв. м для квартири і більше 230 кв. м для будинку; є борг за комуналку понад 340 грн. Не «світить» допомога  і тим, у кого в банку зберігаються заощадження понад 100 тис. грн.

Загалом в уряді мали намір позбавити субсидій ще й тих, у кого два будинки. Наприклад, хтось живе у Сновську, а в Загребельній Слободі має спадок – дідову хату. Стоїть вона порожньою, але ж це, на думку урядовців – багатство… На щастя, вистачило у владоможців розуму відмовитися від такої ідеї. Однак попри надію на стабільний соціальний захист треба визнати: чимало наших земляків у перспективі втратять житлові субсидії. Особливо ті, хто  не має роботи.

КОМЕНТАР З ПРИВОДУ
У Сновській громаді оформлення субсидій належить до повноважень двох структур – центру надання адміністративних послуг і відділу  соцзахисту Корюківської райдержадміністрації. 

Лілія Терещенко, керівник центру 
надання адмінпослуг міськради:
– У нашій установі приймають документи на субсидії три працівники. Щоб оформити все необхідне для однієї людини – треба витратити майже годину часу. Адже не всі, хто звертається по допомогу, спроможні самостійно і правильно заповнити бланки. 
Коли Кабінет Міністрів ухвалив постанову про переоформлення субсидій, то до нас протягом двох тижнів захотіли прийти на прийом близько 1200 осіб. Переважна більшість субсидантів віддає перевагу особистій зустрічі зі спеціалістом, а не сучасним технологіям. Люди вважають, що так надійніше і зручніше. Якщо в процесі оформлення виникає якесь непорозуміння або помилка – їх можна усунути в оперативному порядку.
Стосовно спеціальної електронної програми Міністерства соціальної політики, то станом на 25 травня  вона не функціонувала. На жаль, у ЦНАПу немає власної бази даних отримувачів субсидій. Це накладає певний  відбиток на нашу роботу. Загалом же потрібні додаткові офіційні роз’яснення від Міністерства соціальної  політики, бо на чимало робочих питань досі немає відповідей. 
Олеся Гориченко, начальник Сновського 
відділу соціального захисту:
– Віднедавна ми не приймаємо документи на переоформлення субсидій особисто від громадян – лише поштою. Також існує можливість заповнити все в електронній формі і надіслати через Інтернет. Наші спеціалісти в телефонному режимі продовжують консультувати людей стосовно різних аспектів призначення або переоформлення субсидій на комунальні послуги. У березні на Сновщині було близько двох тисяч субсидантів. Понад півтори сотні отримували допомогу у безготівковій формі, ще близько сорока – це ті, хто орендував житло або належать до категорії внутрішньо переміщених осіб.  Дуже велику групу складають ті громадяни, яким субсидія призначалася рішенням спеціальної комісії колишнього управління соцзахисту – до 40% від усіх заявників. (Це коли за заявою людини розглядалася індивідуально її життєва ситуація). Так ось, рішенням Кабінету Міністрів діяльність таких комісій в Україні скасована. Тепер призначення субсидій відбуватиметься автоматизовано, системою. 
Ще раз варто нагадати, що переоформлення субсидій торкнеться лише тих, у кого змінився майновий стан відповідно до критеріїв нової постанови уряду. Припускаємо, що на Сновщині це стосуватиметься до 30% субсидантів. Разом з цим триватиме робота щодо виявлення тих громадян, які вказали недостовірну інформацію в своїх деклараціях. (З початку року маємо вже 6 подібних випадків). У разі порушення діючих правил, зокрема – надання неправдивої інформації про свій майновий стан і доходи, людина буде зобов’язана повернути переплату із субсидії.
Факт: для «великого переоформлення субсидій» ЦНАП замовив друк бланків  декларацій. Але раптом уряд частково скасував  своє ж «нововведення», тому ці папери фактично втратили свою актуальність. Тепер треба знайти їм якесь застосування…
Олег МІРОШНИЧЕНКО
Автор: на
Ярлыки:

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