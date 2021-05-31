Карусель з переоформленням субсидій

Напевно, ще жодна весна не приносила людям стільки змін у системі соціального захисту. Нинішні керманичі України в пошуку оптимальних методів роботи з потребуючими верствами населення все міркують: як зменшити кількість тих, хто може отримувати субсидію на житлово-комунальні послуги. Напевно, саме так і має виглядати «кінець епохи бідності».
Отже, наприкінці квітня Кабінет Міністрів на чолі з Д.Шмигалем ухвалив постанову про зміни в порядку призначення субсидій на «комуналку». Урядовці захотіли, щоб мільйони людей заповнили нові декларації про свій майновий стан. Мовляв, уряду треба пересвідчитися, чи, бува, не пролізли до числа субсидантів ті, в кого й так грошей вистачає. Навіть формулювання цікаве з’явилося: посилити адресність надання субсидій для більш ефективного та раціонального використання бюджетних коштів. І тут – почалося! Виявилося, що у місцевих органах соціального захисту населення чомусь немає бланків нових декларацій. З тих, хто звертався за переоформленням субсидій, взялися формувати чергу, яка у Сновську за пару тижнів для декого сягнула аж 20 вересня (!). Відповідно, доки така людина не здала б документів, у травні, червні, липні, серпні та вересні вона субсидію не отримувала б. Лише у жовтні їй би нарахували відразу за 5 місяців. Але ж рахунки за комунальні послуги треба сплачувати зараз і регулярно. Такі реалії викликали велику хвилю обурення по всій Україні. «Зелена команда нових облич» спохопилася, і вже 19 травня Кабінет Міністрів вирішив, що усім переоформлювати субсидію не треба. Новації торкнуться лише деяких категорій населення. По-перше, до органів соцзахисту тепер мусять звернутися ті, кому надавалася субсидія у безготівковій формі. Тобто, якщо комусь кошти не перераховувалися в банк на особистий рахунок, а відразу спрямовувалися підприємствам – газопостачальному, водопостачальному тощо. По-друге: хто орендує житло і оформив там субсидію, а не за місцем прописки. І ще – біженці з окупованих територій. По-третє: тим, кому субсидію раніше призначили без урахування всіх прописаних в оселі. Наприклад – хтось із рідних виїхав на заробітки і давно вдома не живе.
Разом з цим субсидію не призначать, якщо хтось із членів сім’ї або домогосподарства: купив протягом року (до дня звернення) щось дороге вартістю понад 50 тис. грн; купив валюти або банківського золота на таку ж суму; перебував за кордоном безперервно понад 60 днів (наприклад – на заробітках); не навчається, не працює і не має офіційного статусу безробітного; володіє машиною віком до 5 років або в сім’ї є друга машина віком до 15 років; має заборгованість з аліментів; площа житла – більше 130 кв. м для квартири і більше 230 кв. м для будинку; є борг за комуналку понад 340 грн. Не «світить» допомога і тим, у кого в банку зберігаються заощадження понад 100 тис. грн.
Загалом в уряді мали намір позбавити субсидій ще й тих, у кого два будинки. Наприклад, хтось живе у Сновську, а в Загребельній Слободі має спадок – дідову хату. Стоїть вона порожньою, але ж це, на думку урядовців – багатство… На щастя, вистачило у владоможців розуму відмовитися від такої ідеї. Однак попри надію на стабільний соціальний захист треба визнати: чимало наших земляків у перспективі втратять житлові субсидії. Особливо ті, хто не має роботи.
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