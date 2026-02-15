15 корів у Кучинівці тримають два Миколи Булденки. Батько і син

А ще в
господарстві є кози і вівці, свині, усяка птиця.
Їхня
головна хазяєчка, дружина і мама, молода, красива вчителька Ольга Олексіївна
померла так передчасно і так неочікувано, що досі у це ніхто не вірить. Вже рік
минув від тієї страшної миті, вже рік, як Миколка і його сестраСофійка стали
сиротами. Дівчина нині навчається у престижному столичному вузі, здобуваючи
професію фармацевта. Платно. І паралельно підзаробляє, аби була змога платити
за дороге навчання і проживання у Києві. При першійліпшій змозі поспішає
додому в село, аби допомагати татусеві й
братику, які для неї – найрідніші, найзолотіші.
Як працює
і вчиться Миколка – окрема неосяжна тема, висвітлювати яку без сліз і гордості
за ще малого й водночас такого дорослого хлопчика, учня восьмого класу,
неможливо. Прокидається він на зорі і спати лягає пізно, бо треба допомагати
татусеві порати величезне хазяйство, город, треба доїти корів, виганяти їх на
пасовище і звідти зустрічати. Це навесні, влітку й восени, а взимку, в люті
морози, коли терпнуть руки і ноги, ще важче. Один лише бідон з водою, який
треба тягати від колодязя, чого вартий! А ще ж і сіна натягати, і соломи
підіслати треба, і гній відгребти, словом, роботи перероблювати щодня цілу купу
доводиться.
Миколка не скаржиться, навпаки, вважає, що так має і
бути, що інакше не можна. Молоко вони з татом реалізують по 12 грн, корми
заготовляють самі. У них трактори,
косарка, граблі, прес, комбайн, інші
пристрої для копання картоплі, тюкування сіна, перемелювання зерна.
До речі,
гній своїм землякам два Миколи роздають безкоштовно.
Безвідмовні
вони й у вирішенні інших питань. Добропорядні, дружні, не падають духом і
вірять у мир і радість в їхньому житті, в їхній оселі.
Олена КОМПАНЕЦЬ
