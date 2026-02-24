Традиційний конкурс до Дня Святого Валентина фінішував!

Переможцем визнано сімейного лікаря нашої ЦРЛ Анатолія Королецького. Про його чарівну дружину Ганну Іванівну і про нього серед сновчан склалася стала думка: гармонійні, професійні, комунікабельні і романтичні. І протягом десятиріч у шлюбі не схибили одне перед одним, не завдали руйнівного болю, навпаки, скрізь – разом! Наче білі лебеді! У них чудові дорослі доньки, ерудити-онуки, улюблена робота і великий світ захоплень. А ще Анатолій Федорович відрізочок часу у цьому світі віддає поезії, віршам, написаним душею і серцем.
Вітаємо його
з перемогою і солодким призом до чаю!
День Валентина
За давніх
віків із дня сотворіння всього живого
Бог жінку
у світ привів,
Створивши
її з ребра Адамового.
І жила
вона без гріха,
Допоки не
спокусив змій
Це було
одного дня,
Коли під
деревом скуштувала
Заборонений
плід.
З тих пір
жадана і кохана, і мати, і дружина,
Й оспівана
у різних жанрах,
І оживає
легенда знову,
В День
Валентина.
В цей день
кохаємо найдужче,
І
подарунки на її смак,
Адже по
життю вона подружка,
І ми без
неї, аж ніяк!
Про любов, кохання…
Любов у
піснях оживає,
У веселих
і тужливих,
Вона ніби
до неба злітає, і ніби стокрила.
І цей
порив не вгамувати,
Тому що
він із душі.
І по землі
замріяно ступати
З думками,
які живі.
Пісні про
кохання
В обіймах
до світанку,
Ніби це в
останнє,
І
поцілунки на ганку.
І про
ніжні квіти на прощання, й кохання мости,
І
прощальний погляд останній,
Пісне, над
нами злети!
Комментариев нет:
Отправить комментарий