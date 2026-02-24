вторник, 24 февраля 2026 г.

Традиційний конкурс до Дня Святого Валентина фінішував!

 

Переможцем визнано сімейного лікаря нашої ЦРЛ Анатолія Королецького. Про його чарівну дружину Ганну Іванівну і про нього серед сновчан склалася стала думка: гармонійні, професійні, комунікабельні і романтичні. І протягом десятиріч у шлюбі не схибили одне перед одним, не завдали руйнівного болю, навпаки, скрізь – разом! Наче білі лебеді! У них чудові дорослі доньки, ерудити-онуки, улюблена робота і великий світ захоплень. А ще Анатолій Федорович відрізочок часу у цьому світі віддає поезії, віршам, написаним душею і серцем.

Вітаємо його з перемогою і солодким призом до чаю!

День Валентина

За давніх віків із дня сотворіння всього живого

Бог жінку у світ привів,

Створивши її з ребра Адамового.

І жила вона без гріха,

Допоки не спокусив змій

Це було одного дня,

Коли під деревом скуштувала

Заборонений плід.

З тих пір жадана і кохана, і мати, і дружина,

Й оспівана у різних жанрах,

І оживає легенда знову,

В День Валентина.

В цей день кохаємо найдужче,

І подарунки на її смак,

Адже по життю вона подружка,

І ми без неї, аж ніяк!

Про любов, кохання…

Любов у піснях оживає,

У веселих і тужливих,

Вона ніби до неба злітає, і ніби стокрила.

І цей порив не вгамувати,

Тому що він із душі.

І по землі замріяно ступати

З думками, які живі.

Пісні про кохання

В обіймах до світанку,

Ніби це в останнє,

І поцілунки на ганку.

І про ніжні квіти на прощання, й кохання мости,

І прощальний погляд останній,

Пісне, над нами злети!

Автор: на
