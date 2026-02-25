среда, 25 февраля 2026 г.

«Цікаві» гості на порозі

 

Незвичайну знахідку виявила  сімнадцятого лютого, коли стовпчики термометра показували понад 16 градусів морозу, пані Наталія зі Сновська. У одній із кімнат будинку на підлозі лежало маленьке вуженя.



Жінка зізнається, що дуже боїться плазунів та вбивати маленьке створіння навіть у думках не було. Адже воно й саме  здавалося наляканим та розгубленим.

– Думаю, воно вивелося десь під підлогою і пролізло у шпаринку,­ каже Наталія. Сподіваюся, що він один, бо, якщо чесно, родичів його зустрічати більше не хочеться. Викидати на мороз також шкода. Почекаю поки на вулиці потепліє і випущу весною на волю. А поки що поживе у будинку у якійсь гарній просторій посудині.

Дійсно, це справжнє диво. Адже зустріти таке чудо природи у лютому, ще й такому холодному, мало кому вдається. Можливо, вплинули на таку появу два дні потепління, яке порадувало мешканців Сновщини нещодавно.

Розмовляла Тетяна КОВТУН

