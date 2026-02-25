«Цікаві» гості на порозі

Незвичайну
знахідку виявила сімнадцятого лютого,
коли стовпчики термометра показували понад 16 градусів морозу, пані Наталія зі
Сновська. У одній із кімнат будинку на підлозі лежало маленьке вуженя.
Жінка
зізнається, що дуже боїться плазунів та вбивати маленьке створіння навіть у
думках не було. Адже воно й саме
здавалося наляканим та розгубленим.
– Думаю, воно
вивелося десь під підлогою і пролізло у шпаринку, каже Наталія. Сподіваюся, що
він один, бо, якщо чесно, родичів його зустрічати більше не хочеться. Викидати
на мороз також шкода. Почекаю поки на вулиці потепліє і випущу весною на волю.
А поки що поживе у будинку у якійсь гарній просторій посудині.
Дійсно, це
справжнє диво. Адже зустріти таке чудо природи у лютому, ще й такому холодному,
мало кому вдається. Можливо, вплинули на таку появу два дні потепління, яке
порадувало мешканців Сновщини нещодавно.
Розмовляла Тетяна КОВТУН
