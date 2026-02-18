Наталія і Віталій втратили дім і все набуте

Восьмого
лютого, з ночі, у Сновську і селах громади лунали стрілянина, вибухи. У місті
були влучання в об`єкт транспортної інфраструктури, інші локації. Зазнали
руйнації двері і вікна приміщення редакції. У нас тепер вітер свище і багато
додаткових проблем. У Кучинівці, особливо боляче це повідомляти, приліт
неподалік обійстя, де я народилася, де проходили мої дитинство і юність, де
тепер живе чудова сім`я великих трударівгосподарів. До речі, моє дівоче
прізвище з їхнім – однакові. Будинок вцілів, а от деякі споруди, техніка – ні.
Найбільшого лиха станом на цей час зазнало добротне помешкання ще однієї
сільської сім`ї, де, внаслідок влучання, згоріло все основне, нажите роками. І
хоча пожежна автівка прибула оперативно й бригада зробила все можливе для
локалізації руйнувань, але допомогти спорудам не вийшло. Люди, на щастя, живі.
Однак, є поранений.
Сім`ї
Герасименок, про яку йде мова, конче
потрібна допомога. Ми оприлюднюємо номер
картки Приватбанку, на яку жителі громади можуть перераховувати посильні
внески.
Односельці
вже відгукуються: хто скільки може, стільки і дає. До речі, крім подружжя
Наталії й Віталія, яке залишилося без житла, майна, речей повсякденного вжитку,
ще шість домогосподарств зазнали серйозних пошкоджень: повилітали вікна, двері,
частково зруйновані стіни і стеля, знищена
техніка.
Матеріальні
збитки документувала міська рада, деякі матеріали для ремонту відразу надали
благодійники з «Рокади», зокрема плити оsb.
А те, що в
Кучинівці всі дружні і єдині, доводить один з епізодів гасіння пожежі. Коли
автівці ДСНС була потрібна дозаправка води, якої поблизу не знаходили, відразу
прибігли чоловіки з бензопилами і розпиляли лід на шлюзі, що неподалік. Це
допомогло рятувальникам, які зробили того дня все, що могли.
Олена КОМПАНЕЦЬ
Р.S. Хто має можливість допоможіть,
будь ласка, сім`ї Наталії й Віталія Герасименок.
Номер карти доньки Тетяни
4149499074617802
