Наталія і Віталій втратили дім і все набуте

 

Восьмого лютого, з ночі, у Сновську і селах громади лунали стрілянина, вибухи. У місті були влучання в об`єкт транспортної інфраструктури, інші локації. Зазнали руйнації двері і вікна приміщення редакції. У нас тепер ­ вітер свище і багато додаткових проблем. У Кучинівці, особливо боляче це повідомляти, приліт неподалік обійстя, де я народилася, де проходили мої дитинство і юність, де тепер живе чудова сім`я великих трударів­господарів. До речі, моє дівоче прізвище з їхнім – однакові. Будинок вцілів, а от деякі споруди, техніка – ні. Найбільшого лиха станом на цей час зазнало добротне помешкання ще однієї сільської сім`ї, де, внаслідок влучання, згоріло все основне, нажите роками. І хоча пожежна автівка прибула оперативно й бригада зробила все можливе для локалізації руйнувань, але допомогти спорудам не вийшло. Люди, на щастя, живі. Однак, є поранений.



Сім`ї Герасименок,  про яку йде мова, конче потрібна допомога. Ми оприлюднюємо номер  картки Приватбанку, на яку жителі громади можуть перераховувати посильні внески.

Односельці вже відгукуються: хто скільки може, стільки і дає. До речі, крім подружжя Наталії й Віталія, яке залишилося без житла, майна, речей повсякденного вжитку, ще шість домогосподарств зазнали серйозних пошкоджень: повилітали вікна, двері, частково зруйновані стіни  і стеля, знищена техніка.



Матеріальні збитки документувала міська рада, деякі матеріали для ремонту відразу надали благодійники з «Рокади», зокрема плити оsb.

А те, що в Кучинівці всі дружні і єдині, доводить один з епізодів гасіння пожежі. Коли автівці ДСНС була потрібна дозаправка води, якої поблизу не знаходили, відразу прибігли чоловіки з бензопилами і розпиляли лід на шлюзі, що неподалік. Це допомогло рятувальникам, які зробили того дня все, що могли.

Олена КОМПАНЕЦЬ

Р.S. Хто має можливість ­ допоможіть, будь ласка, сім`ї Наталії й Віталія Герасименок.

Номер карти доньки Тетяни

4149499074617802

