Кількість хворих на грип А продовжує зростати

Як повідомила «Променю» головний лікар центру первинної медичної допомоги Олена Шарпан, наразі у громаді перевищено епідеміологічний поріг захворюваності на грип та ГРВІ вже на 33%. Це на 13% більше, аніж минулого тижня.
Лише за
останній тиждень до медичної установи звернулося 150 людей, з них – 38 дітей.
Найбільше хворіють зараз діти від 5 до
14 років та працездатне населення 30-64 років.
Нагадуємо, що
основні симптоми грипу проявляються раптово, часто протягом кількох годин, і
характеризуються важким перебігом. Основні ознаки включають різкий підйом
температури до 38–40 °C, сильний озноб, виражену ломоту в м`язах і суглобах,
головний біль, слабкість, сухий кашель із болем у грудях, іноді — біль в очах,
світлобоязнь, нежить або біль у горлі.
При грипі
респіраторні симптоми (кашель, нежить) приєднуються пізніше, а при застуді
переважають з самого початку.
Тетяна КОВТУН
5 міфів про грип
Міф 1.
Вітамін С – чудовий засіб для профілактики грипу. Ні, це не так. Багато людей вірять, що
щоденний прийом харчових добавок чи продуктів, які містять вітамін С – це
чудовий метод профілактики грипу. Проте варто пам’ятати, що немає жодних
доказів щодо ефективності цього методу.
Міф 2.Часник і цибуля захищають від грипу. Часник і цибуля
для профілактики грипу – засоби безнадійні. Більше того, вони можуть
спровокувати проблеми зі здоров’ям. Тут існує одразу два міфи: пари часнику і
цибулі знезаражують повітря і велика кількість цибулі та часнику зроблять
організм невразливим до вірусів. Перше – пари часнику не можуть знезаразити
повітря в кімнаті, але їх насичений запах може спровокувати кашель і спазм
бронхів. Друге – надмірне вживання часнику (як і цибулі) може призвести до
проблем з шлунково-кишковим трактом.
Міф 3.
Захворіти на грип можна, якщо вийти на мороз без верхнього одягу, з мокрим
волоссям. Ні,
це неправда. Єдиний спосіб захворіти на грип – це заразитися вірусом цього
небезпечного захворювання. Так, сезон грипу зазвичай співпадає з холодними
порами року, але погода не впливає на розвиток хвороби, просто віруси більш
активні за таких природних умов.
Міф 4.
Грип можна лікувати антибіотиками. Ні, не можна. Грип – це вірусне захворювання.
Антибіотики мають здатність пригнічувати функціонування або вбивати бактерії та
певні мікроорганізми. Тому для лікування грипу призначають виключно
противірусні препарати, які, до речі, не вилікують вас від грипу одразу, однак
вони сприятимуть швидшому одужанню та пом’якшенню симптомів.
Важливо
пам’ятати, що бактеріальна інфекція може розвинутися як одне із ускладнень
грипу. В цьому випадку лікар може призначити антибіотики.
Міф 5. Чай з малини і курячий бульйон допоможуть швидше одужати. Людям, які
захворіли на грип, та у яких піднялася температура тіла, лікарі рекомендують
багато пити. Теплий чай чи курячий бульйон – це також джерело рідини для
організму. Крім того, такий напій чи страва допоможуть на деякий час заспокоїти
біль в горлі. Це все! Ні суп, ні бульйон не допоможуть вам швидше одужати від
грипу.
