Вічне для вічних

Крістіні
Швець, парамедику та старшому фельдшеру екстреної медичної допомоги, вдається
одночасно поєднувати творчість та рятувати людські життя.
Медицині
жінка присвятила вже двадцять років. Піти цією стежкою вона прагнула ще
змалечку, не зважаючи на всю відповідальність та серйозність професії. І
жодного дня про це не пошкодувала. Щодня вона сідає в карету швидкої і поспішає
рятувати найголовніше – людські життя. А у вільний від роботи час Крістіна
кожну хвилинку присвячує своєму улюбленому заняттю – створює ялинкові прикраси,
новорічні композиції та неймовірної краси букети із стрічок.
– Найперший
букет я зробила для свого батька, якого не стало шість років тому, розповідає
Крістіна Швець. – Ідею побачила в інтернеті і вирішила спробувати зробити
подібне. Купила необхідні матеріали, подивилася кілька відео і сіла за роботу.
А далі пішлопоїхало. Кілька знайомих попросили зробити композиції і для них. Я
погодилася. І відтоді це стало для мене не просто хобі, а улюбленою справою,
без якої свого життя вже й не уявляю.
Найчастіше
жінка створює букети з атласних стрічок, присвячені пам’яті полеглих героїв.
Використовує різні кольори та найпопулярнішим є жовтоблакитний. Окрім букетів,
навчилася робити й квіткові тризуби, арки та гірлянди.
– Зараз такі
часи, коли більшість людей букети замовляють на кладовища, каже майстриня.
Адже вони не зів’януть і зможуть не один сезон радувати око. Дуже хочеться вірити,
що коли це жахіття нарешті скінчиться, люди замовлятимуть атласні квіти і для
радісних подій.
Хоч вчилася
робити композиції пані Крістіна через інтернет, зупинятися на досягнутому не
хотіла, мріючи вдосконалюватися та вивчити нові техніки. Пройшла кілька
майстеркласів, отримала відповідні сертифікати. Окрім традиційних троянд,
навчилася робити низку інших квітів: хризантем, ромашок, півоній, жоржин,
волошок. Найулюбленішим букетом стали півонії, які, до речі, зараз користуються
найбільшим попитом серед замовників.
Жінка
зізнається, що навіть під час чергувань, як тільки випадає вільна хвилинка,
обов’язково сідає за улюблену справу. Підтримують її і чоловік з донькою, які
також нерідко допомагають їй створювати красу.
– Створення букетів для мене – це не лише про додатковий заробіток, а
перш за все – про ті відчуття, які я отримую, сідаючи за роботу, розповідає
пані Крістіна. – Це відчуття спокою, тиші, гармонії з собою. Адже після важкого
робочого дня, безсонних ночей та митей, проведених у постійній тривозі,
створення квітів відволікає і змушує посміхатися. Я щиро вірю, що люди, отримавши букет, також радіють та хоч
на коротку мить відчувають себе трохи щасливішими.
Тетяна КОВТУН
