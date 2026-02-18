среда, 18 февраля 2026 г.

І мінус 27 градусів вулична торгівля не боїться

 

Що там казати: витривалі, морозостійкінашіжіночки, котрімайжещодняторгують на відкритомупросторі, в лютий  холод, частенько під гул шахедів. Звісно, ризикують і  застудитися, і потрапити в іншіфорс­мажорніситуації, але свогопідходу до такого нелегкого виду заробітку не змінюють. 



Ясна річ: не від медового життянамагаютьсяпродативирощене, обробленевласними руками, не відзахмарнихстатківвиносять з дому овочі і фрукти, кулінарнувипічку, молочне. Бо у кожноїякасьнеобхідна у цьому потреба, якісьвагомі причини. Слідзазначити, що увесь товар у продавчиньякісний і смачний, свіжий, без хімічнихобробок і вкрайнеобхіднийкожнійгосподині. Бо яка, скажімо, картопелька на домашньомустолі без квашеної за окремим рецептом капустипаніНадії, огірочківпаніРаїси, чи,  який той чай без  пиріжківпаніКатерини? Точно не такіпринадні, як ізанонсованоюпродукцією.

