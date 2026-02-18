І мінус 27 градусів вулична торгівля не боїться

Що там казати: витривалі, морозостійкінашіжіночки, котрімайжещодняторгують на відкритомупросторі, в лютий холод, частенько під гул шахедів. Звісно, ризикують і застудитися, і потрапити в іншіфорсмажорніситуації, але свогопідходу до такого нелегкого виду заробітку не змінюють.
Ясна річ: не від медового життянамагаютьсяпродативирощене, обробленевласними руками, не відзахмарнихстатківвиносять з дому овочі і фрукти, кулінарнувипічку, молочне. Бо у кожноїякасьнеобхідна у цьому потреба, якісьвагомі причини. Слідзазначити, що увесь товар у продавчиньякісний і смачний, свіжий, без хімічнихобробок і вкрайнеобхіднийкожнійгосподині. Бо яка, скажімо, картопелька на домашньомустолі без квашеної за окремим рецептом капустипаніНадії, огірочківпаніРаїси, чи, який той чай без пиріжківпаніКатерини? Точно не такіпринадні, як ізанонсованоюпродукцією.
