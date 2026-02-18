среда, 18 февраля 2026 г.

Знаний херсонський хірург із першого лютого надаватиме допомогу сновчанам

 Цією втішною інформацією поділилася з «Променем» генеральна директорка ЦРЛ Ірина Якубовська, за словами якої  хірург, котрий вже встиг здобути чудову репутацію  в сусідній Городні, віднині щосуботи приїжджатиме і до нас для проведення прийому громадян.



Його звати Вадим Пашкан, йому хоч  лише 40, а  медичного стажу вже до 15 років і за плечима сотні операцій. Нещодавно городнянські медійники (Вадим Сергійович там з сім`єю тепер  живе і трудиться) з`ясували факт, що  за неповний місяць перебування  на роботі у їхній лікарні  він вдало провів 49 ендоскопічних процедур, близько десяти оперативних втручань з приводу  апендицитів, холециститів,черевних гриж тощо. І може  проводити інші операції, як то з видалення доброякісних пухлин, варикозу нижніх кінцівок, застосовуючи нові технології лапароскопії, знанння і   напрацювання сучасної медицини. До слова: дружина Вадима Пашкана за фахом ­ також медикиня, операційна медсестра і  без проблем  може долучатися до  роботи. Щоправда, наразі  жінка у декретній відпустці по  догляду за третьою дитинкою, яка ще маленька.

Логічною буде  цікавість наших читачів про те, чому з Херсонщини саме сюди? Та тому, що там окупація, тому, що відмовився працювати під чужим прапором й отримувати зарплату в рублях, тому, що  душею і серцем українець.

Отже, давайте з добром зустрінемо цього  молодого (кажуть, що із «золотими руками»!) фахівця, поєднавши зустріч із  увагою до свого здоров`я, стремлінням не запускати ті  болячки, яких у нинішній стресовий час чи  не в кожного купа.

Олена КОМПАНЕЦЬ
Автор: на
Ярлыки:

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Подписаться на: Комментарии к сообщению (Atom)