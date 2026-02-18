Знаний херсонський хірург із першого лютого надаватиме допомогу сновчанам

Цією втішною інформацією поділилася з «Променем» генеральна директорка ЦРЛ Ірина Якубовська, за словами якої хірург, котрий вже встиг здобути чудову репутацію в сусідній Городні, віднині щосуботи приїжджатиме і до нас для проведення прийому громадян.
Його звати Вадим Пашкан, йому хоч
лише 40, а медичного стажу вже до
15 років і за плечима сотні операцій. Нещодавно городнянські медійники (Вадим
Сергійович там з сім`єю тепер живе і
трудиться) з`ясували факт, що за
неповний місяць перебування на роботі у
їхній лікарні він вдало провів 49
ендоскопічних процедур, близько десяти оперативних втручань з приводу апендицитів, холециститів,черевних гриж тощо.
І може проводити інші операції, як то з
видалення доброякісних пухлин, варикозу нижніх кінцівок, застосовуючи нові
технології лапароскопії, знанння і
напрацювання сучасної медицини. До слова: дружина Вадима Пашкана за
фахом також медикиня, операційна медсестра і
без проблем може долучатися
до роботи. Щоправда, наразі жінка у декретній відпустці по догляду за третьою дитинкою, яка ще маленька.
Логічною
буде цікавість наших читачів про те,
чому з Херсонщини саме сюди? Та тому, що там окупація, тому, що відмовився працювати
під чужим прапором й отримувати зарплату в рублях, тому, що душею і серцем українець.
Отже, давайте
з добром зустрінемо цього молодого
(кажуть, що із «золотими руками»!) фахівця, поєднавши зустріч із увагою до свого здоров`я, стремлінням не запускати
ті болячки, яких у нинішній стресовий
час чи не в кожного купа.
