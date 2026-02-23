СБУ проводить перевірки

У Сновській громаді відбуваються перевірки людей за підозрою в колабораціонізмі. Зафіксовано випадки передачі інформації ворогам про місця дислокації військових та техніки. Перевіряються чотири епізоди. Ждунам не місце серед нас!
Якщо ви військовий, або цивільна людина і стали свідком чи володієте інформацією про те, що місцеві жителі вороже налаштовані до військових і влаштовують акції протесту з вимогою виселити-вигнати українських військовослужбовців – негайно телефонуйте на гарячу лінію СБУ.
Тел.: 0 800 501 482, (0462)676-208.
