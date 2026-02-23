Нові правила безпеки у школах

Металодетектори, відеоспостереження та охоронці на входах. Міністерство внутрішніх справ України затвердило нові правила організації безпеки в українських школах.
Професійна охорона. Кожен заклад освіти має бути забезпечений професійною охороною — це може бути поліція охорони або ліцензована охоронна компанія. Охоронці повинні заступати на пост не пізніше ніж за годину до початку занять. Та мають регулярно обходити територію і приміщення школи, контролювати дотримання пропускного режиму, сприяти організації евакуації до укриттів у разі небезпеки. Окрім того, школи зобов’язані встановити систему екстреного виклику поліції.
Відеоспостереження та металошукачі. У школах має бути встановлена система відеоспостереження. Вона повинна охоплювати входи до будівлі, коридори, холи, сходові клітки, актові та спортивні зали навчального закладу. Водночас встановлення камер у приміщеннях особистого користування (вбиральнях, роздягальнях) — заборонене. Інформація про відеоспостереження має бути відкрито розміщена в школі, а записи з камер потрібно зберігати не менше 30 діб. Також на входах до школи необхідно буде встановити металодетектори. Обов’язкову перевірку проходитимуть учні 5–11 класів, працівники школи та відвідувачі.
Наказ МВС покладає фінансування безпекових заходів на засновника освітнього закладу (місцеві громади) або на інші законні джерела. У державних і комунальних школах заборонено фінансувати охорону коштом батьків чи учнів.
