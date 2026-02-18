среда, 18 февраля 2026 г.

У прикордонному селі готові надати прихисток кільком сім`ям з Києва

 

Про переживання, які разом з киянами  несе у своєму серці староборовицька староста Алла Шевардіна знають її земляки, її сім`я і друзі, знає наша газета. Переживання не словесні, а дієві ­ у вигляді готовності надати прихисток  кільком  столичним сім`ям з  дітьми (або пенсіонерам), котрим у цей надскладний час відсутності тепла, води  й електрики  особливо важко, особливо нестерпно.

За словами Алли Анатоліївни, лише у  Старих Боровичах є кілька добротних порожніх будинків, господарі яких в Білорусі, інших місцях. У цих будинках пічне опалення, весь  необхідний реманент для зручного проживання і господарювання. Проблеми дістати  дрова також не буде, як не повинно бути й інших ситуативних питань. І хоча ризики, пов`язані з безпекою внаслідок обстрілів залишаються сталими, все одно у селі не так критично, як тепер у столиці. Навіть нинішні люті морози і сніговії, що були незадовго до них, особливого клопоту людям не принесли. Дороги від  заметів у Гвоздиківці  чистили   за підтримки підприємців Михайла Росіка та Олександра   Скорохода, у Старих Боровичах ­ за сприяння Олександра Веселого,  допомогу яких вона назвала  ідеальною. І загалом Алла Анатоліївна гордиться своїми односельцями, усіма, з ким пліч­о­пліч доводиться переживати не лише сувору зиму­увесь спектр колізій близького прикордоння. Сильні,витривалі вони ладні винести  весь тягар випробувань, аби тільки дочекатися миру, закінчення всіх страхіть, що випали на їхні долі. Більше того ­ ставати опорою навіть незнайомим  людям, тим, кому ще сутужніше, ще  болючіше.

Олена КОМПАНЕЦЬ

 

