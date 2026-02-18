У прикордонному селі готові надати прихисток кільком сім`ям з Києва

Про переживання, які разом з киянами несе у своєму серці староборовицька староста Алла Шевардіна знають її земляки, її сім`я і друзі, знає наша газета. Переживання не словесні, а дієві у вигляді готовності надати прихисток кільком столичним сім`ям з дітьми (або пенсіонерам), котрим у цей надскладний час відсутності тепла, води й електрики особливо важко, особливо нестерпно.За словами Алли Анатоліївни, лише у Старих Боровичах є кілька добротних порожніх будинків, господарі яких в Білорусі, інших місцях. У цих будинках пічне опалення, весь необхідний реманент для зручного проживання і господарювання. Проблеми дістати дрова також не буде, як не повинно бути й інших ситуативних питань. І хоча ризики, пов`язані з безпекою внаслідок обстрілів залишаються сталими, все одно у селі не так критично, як тепер у столиці. Навіть нинішні люті морози і сніговії, що були незадовго до них, особливого клопоту людям не принесли. Дороги від заметів у Гвоздиківці чистили за підтримки підприємців Михайла Росіка та Олександра Скорохода, у Старих Боровичах за сприяння Олександра Веселого, допомогу яких вона назвала ідеальною. І загалом Алла Анатоліївна гордиться своїми односельцями, усіма, з ким плічопліч доводиться переживати не лише сувору зимуувесь спектр колізій близького прикордоння. Сильні,витривалі вони ладні винести весь тягар випробувань, аби тільки дочекатися миру, закінчення всіх страхіть, що випали на їхні долі. Більше того ставати опорою навіть незнайомим людям, тим, кому ще сутужніше, ще болючіше.
Олена КОМПАНЕЦЬ
