среда, 25 февраля 2026 г.

У атмосфері вдячності і тепла

 

Українській спілці воїнів Афганістану і нашому районному відділенню, яке очолює Геннадій Павленко, виповнилося 25 років. Поважну дату 15 лютого, у День вшанування учасників  бойових дій, які виконували свою місію на  території інших держав, відмітили  покладанням квітів до пам`ятного знаку полеглим воїнам, що височіє при в`їзді до Сновська зі сторони Городні.



 А в історичному музеї цій  події було приурочено низку інших заходів. Наповненим патріотичним змістом, щемним виглядав  екскурс в наше  минуле, чудово проведений науковою  співробітницею  закладу Раїсою  Сотніковою. Дивитися і слухати все, про що йшлося, що поставало перед очима, без сліз не виходило.

До слова: і мені, як редактору, випала честь виступити того дня перед нашими героями, представивши на розсуд зміст поетичної збірки «У вишиванці, наче крила маю».

 

Олена КОМПАНЕЦЬ

Автор: на
Ярлыки:

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Подписаться на: Комментарии к сообщению (Atom)