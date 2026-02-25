У атмосфері вдячності і тепла

Українській спілці воїнів Афганістану і нашому районному відділенню, яке очолює Геннадій Павленко, виповнилося 25 років. Поважну дату 15 лютого, у День вшанування учасників бойових дій, які виконували свою місію на території інших держав, відмітили покладанням квітів до пам`ятного знаку полеглим воїнам, що височіє при в`їзді до Сновська зі сторони Городні.
А в історичному музеї цій події
було приурочено низку інших заходів. Наповненим патріотичним змістом, щемним виглядав екскурс в наше минуле, чудово проведений науковою співробітницею закладу Раїсою Сотніковою. Дивитися і слухати все, про що
йшлося, що поставало перед очима, без сліз не виходило.
До слова: і
мені, як редактору, випала честь виступити того дня перед нашими героями,
представивши на розсуд зміст поетичної збірки «У вишиванці, наче крила маю».
Олена
КОМПАНЕЦЬ
