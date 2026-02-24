Як уникнути ризиків виникнення ГКІ в умовах стабілізаційних відключень електроенергії

В умовах стабілізаційних і екстрених відключень електроенергії нажаль може зникати і водопостачання, внаслідок чого збільшуються ризики виникнення гострих кишкових інфекцій, адже підтримувати особисту гігієну (мити руки, чистити зуби, приймати душ), мити посуд, готувати їжу стає набагато складніше. Корюківське районне управління Держпродспоживслужби в Чернігівській області повідомляє, що для зменшення ризику виникнення та поширення гострих кишкових інфекцій, під час відключень водопостачання – дотримуйтесь наступних правил.
Зробіть запас
бутильованої питної води промислового виготовлення з розрахунку щонайменше на
три доби, на кожного члена родини по 3 літри; питну воду з водопровідної мережі
чи з пунктів розливу, бюветів, колодязів, каптажів – набирайте в чисту тару.
Зберігайте її в темному та прохолодному місці. Для гігієни, приготування їжі та
інших побутових потреб в середньому необхідно 10 – 12 літрів води; ретельно
мийте руки з милом (не менше 40 – 60 секунд) перед приготуванням та вживанням
їжі, після відвідування вбиральні (заміни підгузка немовляті), після
повернення з вулиці; використовуйте антисептичні засоби для рук із вмістом
спирту не менше 60 – 80 %, обробляйте ними руки впродовж 20 – 30
секунд; ретельно мийте питною водою
фрукти та овочі, обдавайте їх окропом, особливо якщо їсте їх сирими; окремо
готуйте та зберігайте сирі та готові до вживання харчові продукти. Наприклад:
сире м’ясо, птицю, рибу, овочі та фрукти тощо.
Ознаки кишкової інфекції: підвищення температури тіла; загальна
слабкість; головний біль; блювота; біль у животі; пронос.
За появи
перших симптомів негайно зверніться до лікаря.
Комментариев нет:
Отправить комментарий