Як уникнути ризиків виникнення ГКІ в умовах стабілізаційних відключень електроенергії

 

В умовах стабілізаційних і екстрених відключень електроенергії нажаль може зникати і водопостачання, внаслідок чого збільшуються ризики виникнення гострих кишкових інфекцій, адже підтримувати особисту гігієну (мити руки, чистити зуби, приймати душ), мити посуд, готувати їжу стає набагато складніше. Корюківське районне управління Держпродспоживслужби в Чернігівській області повідомляє, що для зменшення ризику виникнення та поширення гострих кишкових інфекцій, під час відключень водопостачання – дотримуйтесь наступних правил.

Зробіть запас бутильованої питної води промислового виготовлення з розрахунку щонайменше на три доби, на кожного члена родини по 3 літри; питну воду з водопровідної мережі чи з пунктів розливу, бюветів, колодязів, каптажів – набирайте в чисту тару. Зберігайте її в темному та прохолодному місці. Для гігієни, приготування їжі та інших побутових потреб в середньому необхідно 10 – 12 літрів води; ретельно мийте руки з милом (не менше 40 – 60 секунд) перед приготуванням та вживанням  їжі, після відвідування вбиральні (заміни підгузка немовляті), після повернення з вулиці; використовуйте антисептичні засоби для рук із вмістом спирту не менше 60 – 80 %, обробляйте ними руки впродовж  20 – 30 секунд;  ретельно мийте питною водою фрукти та овочі, обдавайте їх окропом, особливо якщо їсте їх сирими; окремо готуйте та зберігайте сирі та готові до вживання харчові продукти. Наприклад: сире м’ясо, птицю, рибу, овочі та фрукти тощо.

Ознаки кишкової інфекції: підвищення температури тіла; загальна слабкість; головний біль; блювота; біль у животі; пронос.

За появи перших симптомів негайно зверніться до лікаря.

