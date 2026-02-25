среда, 25 февраля 2026 г.

Сновськ і села громади знову під обстрілами

 

У середу, 18 лютого, було влучання неподалік залізничного переїзду у паротяг (у цей момент відкритим переїздом рухалися автівки). На місце події відразу прибули відповідні служби, «Швидка». Слава Богу, всі люди живі, є порізи склом, але від госпіталізації потерпілі відмовилися.



 Є і пошкодження цивільної інфраструктури, переляк жителів приватних будинків. У однієї з них, яка була героїнею нашого сумного сюжету про нещодавні наслідки влучання поблизу оселі шахеду, знову вилетіло вікно з рамою. Пані Ніна у шоці, але їй на допомогу вже поспішають з міськради, благодійники, серед яких і Марія Єфименко. 





Повніша дозована інформація уточнюються і буде озвучена згодом з офіційних джерел. Як стало відомо, вчора звечора знову обстрілювалася і Кучинівка, де фіксувалися влучання та збиття шахедів. Один з жителів дістав осколкове поранення у коліно і нині у лікарні. Виявляється, що вони з дружиною просто вийшли надвір подивитися, де гуде і куди щось летить. «Те», що летіло, гупнуло раніше, ніж вони думали. Дружині пощастило відбутися переляком, а от 63­річному пану Петру доведеться лікуватися у хірургії. Випадок ще раз доводить істину: «Не можна під час обстрілів знаходитися на відкритому просторі, нехтувати елементарними вимогами безпеки». Будьмо ж живими і здоровими!!!

P.S. 16 лютого вночі  будинок Надії Терещенко, з Великого Щимеля, загорівся від влучання ворожого шахеду. На щастя жінка жива. Але її будинок врятувати не вдалося, він згорів вщент.

Хто має можливість – допоможіть будь ласка. Ось посилання на Банку допомоги:

https://send.monobank.ua/jar/6eGRYS1Fyx

Карта Терещенко Н.О.: 4149 4975 3220 4007.

