Сновськ і села громади знову під обстрілами

У середу, 18 лютого, було влучання неподалік залізничного переїзду у паротяг (у цей момент відкритим переїздом рухалися автівки). На місце події відразу прибули відповідні служби, «Швидка». Слава Богу, всі люди живі, є порізи склом, але від госпіталізації потерпілі відмовилися.
Є і пошкодження цивільної інфраструктури, переляк жителів приватних будинків. У однієї з них, яка була героїнею нашого сумного сюжету про нещодавні наслідки влучання поблизу оселі шахеду, знову вилетіло вікно з рамою. Пані Ніна у шоці, але їй на допомогу вже поспішають з міськради, благодійники, серед яких і Марія Єфименко.
Повніша дозована
інформація уточнюються і буде озвучена згодом з офіційних джерел. Як стало
відомо, вчора звечора знову обстрілювалася і Кучинівка, де фіксувалися влучання
та збиття шахедів. Один з жителів дістав осколкове поранення у коліно і нині у
лікарні. Виявляється, що вони з дружиною просто вийшли надвір подивитися, де
гуде і куди щось летить. «Те», що летіло, гупнуло раніше, ніж вони думали.
Дружині пощастило відбутися переляком, а от 63річному пану Петру доведеться
лікуватися у хірургії. Випадок ще раз доводить істину: «Не можна під час
обстрілів знаходитися на відкритому просторі, нехтувати елементарними вимогами
безпеки». Будьмо ж живими і здоровими!!!
P.S. 16
лютого вночі будинок Надії Терещенко, з
Великого Щимеля, загорівся від влучання ворожого шахеду. На щастя жінка жива. Але
її будинок врятувати не вдалося, він згорів вщент.
Хто має
можливість – допоможіть будь ласка. Ось посилання на Банку допомоги:
https://send.monobank.ua/jar/6eGRYS1Fyx
Карта
Терещенко Н.О.: 4149 4975 3220 4007.
