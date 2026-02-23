Грошова допомога від NRC стартувала. Поспішайте зареєструватися!

Норвезька рада у справах біженців (NRC) розпочала новий етап прийому заявок на отримання багатоцільової грошової допомоги. Програма розрахована на фінансову підтримку вразливих категорій населення для покриття витрат на продукти харчування, ліки та житло.
Реєстрація
заявок почалася в онлайнформаті 16 лютого і триватиме до 12:00 25 лютого 2026
року. Для подачі заявки необхідно використовувати браузери Chrome або Safari та
ввімкнути геолокацію на пристрої для перевірки фактичного перебування заявника
в Україні.
Пріоритет у призначенні допомоги надається таким категоріям: внутрішньо
переміщені особи; жителі територій, де тривають бойові дії, та деокупованих
регіонів; родини, у складі яких є пенсіонери, діти, особи з інвалідністю або
хронічними захворюваннями.
Допомога
надається особам, які перебувають в Україні. Перевага надаватиметься заявникам,
які не отримували виплати від міжнародних фондів протягом останніх шести
місяців. Повторна подача заявки дозволена для тих, хто вже отримував допомогу
від NRC раніше.
Для
реєстрації необхідно підготувати: якісні фото паспорта та ідентифікаційного
коду, а також номер рахунку у форматі IBAN.
У процесі реєстрації не вимагається надання PINкоду або CVVкоду
банківської картки. Нарахування виплат здійснюється на підставі наданого номера
рахунку.
