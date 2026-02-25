Дороги чистяться і у місті, і у селах

У цей
складний зимовий період, коли такі люті морози й снігові замети на допомогу
людям приходять наші комунальники й приватні підприємці.
Слід віддати належне й відмітити сумлінну працю колективу ЖЕД (керівниця
Ганна Кошова) де робиться все по максимуму задля полегшення руху пішоходів і
транспорту. Персонал дільниці не рахується ні з часом, ні з непомірним об`ємом
робіт, ні з надскладними завданнями, стараючись догодити всім, хто цього
потребує. Приміром, тракторист Роман Бодуля (на фото 1) днями чистив
дороги від снігу аж у Іванівці й Софіївці, куди тепер мало хто ризикує їздити,
де постійно висять дрони, а шлях вщент розбитий глибокими ямами. І хоч сніг
вибоїни трохи позамітав, вирівняв – все одно складно. Зустріла цього
енергійного, оптимістичного чоловіка у момент розчистки доріг у Сновську і
подивувалася його стійкості, хоробрості.
До речі, Роман Миколайович наголосив, що виїжджаючи на такі ділянки
роботи, як Тихоновицький напрямок, передусім думає не про себе, а про те, як
техніку зберегти, як її не пошкодити.
Не від нього,
а вже від інших людей ми у «Промені» дізналися про виїзд жеківців на порятунок
людини, яку «швидка» (через замети) була не в силі доставити до ЦРЛ ще з одного
сільського напрямку. І хоч ту ділянку дороги мали би належним чином
обслуговувати обласні шляховики, (вона у них на балансі), вирішувати проблему
поїхали наші люди, наша спецтехніка.
Загалом, чи
не в усіх селах громади тема стану доріг (поряд із темою обстрілів) була
протягом нинішнього тижня пріоритетною і важкою. Плечі народу підставляли
господарники різних структур, різних рівнів. І хоч якісно прочистити вулички і
провулочки виходило не скрізь, та результати були. Позитивний приклад –
Хотуничі, де завдяки підтримці директора псп «Прогрес» Вадима Сорокіна, вдалося
впоратися з переметами. Героєм фронту робіт у цьому селі став тракторист Віктор
Вовчок (на фото 2), якому допомагав Володимир Корчака. Трударі заслужили
і від старости Лариси Безручко, і від усіх сільчан ціле море добрих слів
подяки.
Олена КОМПАНЕЦЬ
