Дороги чистяться і у місті, і у селах

 

У цей складний зимовий період, коли такі люті морози й снігові замети на допомогу людям приходять наші комунальники й приватні підприємці.



Слід віддати належне й відмітити сумлінну працю колективу ЖЕД (керівниця Ганна Кошова) де робиться все по максимуму задля полегшення руху пішоходів і транспорту. Персонал дільниці не рахується ні з часом, ні з непомірним об`ємом робіт, ні з надскладними завданнями, стараючись догодити всім, хто цього потребує. Приміром, тракторист Роман Бодуля (на фото 1) днями чистив дороги від снігу аж у Іванівці й Софіївці, куди тепер мало хто ризикує їздити, де постійно висять дрони, а шлях вщент розбитий глибокими ямами. І хоч сніг вибоїни трохи позамітав, вирівняв – все одно складно. Зустріла цього енергійного, оптимістичного чоловіка у момент розчистки доріг у Сновську і подивувалася його стійкості, хоробрості.  До речі, Роман Миколайович наголосив, що виїжджаючи на такі ділянки роботи, як Тихоновицький напрямок, передусім думає не про себе, а про те, як техніку зберегти, як її не пошкодити.

Не від нього, а вже від інших людей ми у «Промені» дізналися про виїзд жеківців на порятунок людини, яку «швидка» (через замети) була не в силі доставити до ЦРЛ ще з одного сільського напрямку. І хоч ту ділянку дороги мали би належним чином обслуговувати обласні шляховики, (вона у них на балансі), вирішувати проблему поїхали наші люди, наша спецтехніка.



Загалом, чи не в усіх селах громади тема стану доріг (поряд із темою обстрілів) була протягом нинішнього тижня пріоритетною і важкою. Плечі народу підставляли господарники різних структур, різних рівнів. І хоч якісно прочистити вулички і провулочки виходило не скрізь, та результати були. Позитивний приклад – Хотуничі, де завдяки підтримці директора псп «Прогрес» Вадима Сорокіна, вдалося впоратися з переметами. Героєм фронту робіт у цьому селі став тракторист Віктор Вовчок (на фото 2), якому допомагав Володимир Корчака. Трударі заслужили і від старости Лариси Безручко, і від усіх сільчан ціле море добрих слів подяки.

Олена КОМПАНЕЦЬ

 

