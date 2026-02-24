Горів приватний будинок. А перед цим – ще…

Нещодавно у Сновську сталася пожежа. Загорівся приватний житловий будинок. Під час проведення розвідки у задимленому приміщенні вогнеборці виявили чоловіка 1971 року народження. Його вивели на свіже повітря та передали медикам. До ліквідації пожежі залучалися 8 рятувальників та 2 одиниці техніки.
Шановні
громадяни! Дотримуйтеся правил пожежної безпеки: не залишайте дітей без
нагляду, слідкуйте за справністю печей та електромереж і будьте обережними з
відкритим вогнем.
Щоб уникнути
пожежі в побуті, головне — дбати про електробезпеку (не перевантажувати
мережу, не залишати прилади без нагляду), бути обережним з відкритим вогнем (не
палити в ліжку, не дозволяти дітям гратися сірниками) та слідкувати за станом
опалювальних приладів і печей, не сушити на них речі та не використовувати їх
із тріщинами. Важливо також не залишати без нагляду газову плиту під час
приготування їжі, стежити за справністю проводки та не сушити білизну на
плитах.
