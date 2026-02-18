понедельник, 23 февраля 2026 г.

За два тижні з прикордонних населених пунктів Чернігівщини виїхали 18 людей

 

З прикордонних населених пунктів Чернігівщини за останні два тижні, з 2­го по 15 лютого, виїхали 18 людей. Серед них є ті, хто раніше писав відмови.

Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В`ячеслав Чаус на своїй сторінці у Facebook.

«Всього з початку року 76 евакуйованих. У найнебезпечнішій п`ятикілометровій зоні залишається жити 220 людей. Добре, що вдалося евакуювати всіх дітей».18 людей виїхали з двох населених пунктів, що у Новгород­Сіверському районі. Одна родина переїхала до Чернігова, інші залишаються проживати у Новгород­Сіверському районі. Раніше на Чернігівщині оголошували обов`язкову евакуацію. Про це стало відомо 30 грудня, її мали завершити за 30 днів.

«Є багато відмов — люди підписують відмови від евакуації, але це не означає, що далі про них забувають. Всі опції щодо евакуації, вся допомога так само доступна для них і далі. Наприклад, за минулі сім днів виїхали 12 тих, хто раніше підписали заяви про відмови», — повідомили у департаменті.

30 грудня стало відомо, що на Раді оборони області ухвалили рішення про обов`язкову евакуацію населення з 14 прикордонних сіл. Ідеться про чотири прикордонні громади. Зокрема: Новгород­Сіверська, Семенівська, Сновська (село Гірськ) та Городнянська.

