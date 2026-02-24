Війна війною, а огірочки на підвіконні Тетяни Вівчар вже позав’язувалися

Щоправда, клас! Класно дивитися на те, як життя наше барвиться цвітом, пахне весною і теплом, як вміють господарювати наші місцеві хазяєчки. Однією з них є Тетяна Іванівна Вівчар, у якої вдома навіть взимку, у люті холоди, все буяє зеленню, цвіте і пахне.
Квітів усіляких повно,
декоративних композицій і панно впереміш з більш прагматичним дозріванням
овочів. Саме так: у лютому на підвіконні в горщиках у пані Тетяни
позав`язувалися й розплелися огірочки. Зізналася нам, що плекає надію зробити з
них поживний вітамінний салат вже до Дня 8 березня, коли за сімейним обідом
зберуться найрідніші люди. Далі – черга за помідорами, які вже посходили і
зіп`ялися на ніжки.
