вторник, 24 февраля 2026 г.

Війна війною, а огірочки на підвіконні Тетяни Вівчар вже позав’язувалися

 

Щоправда, клас! Класно дивитися на те, як життя наше барвиться цвітом, пахне весною і теплом, як вміють господарювати наші місцеві хазяєчки. Однією з них є Тетяна Іванівна Вівчар, у якої вдома навіть взимку, у люті холоди, все буяє зеленню, цвіте і пахне.



 Квітів усіляких  повно, декоративних композицій і панно впереміш з більш прагматичним дозріванням овочів. Саме так: у лютому на підвіконні в горщиках у пані Тетяни позав`язувалися й розплелися огірочки. Зізналася нам, що плекає надію зробити з них поживний вітамінний салат вже до Дня 8 березня, коли за сімейним обідом зберуться найрідніші люди. Далі – черга за помідорами, які вже посходили і зіп`ялися на ніжки.

