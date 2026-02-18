За два тижні з прикордонних населених пунктів Чернігівщини виїхали 18 людей

З
прикордонних населених пунктів Чернігівщини за останні два тижні, з 2го по 15
лютого, виїхали 18 людей. Серед них є ті, хто раніше писав відмови.
Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В`ячеслав Чаус на своїй сторінці у Facebook.
«Всього з
початку року 76 евакуйованих. У найнебезпечнішій п`ятикілометровій зоні
залишається жити 220 людей. Добре, що вдалося евакуювати всіх дітей».18 людей
виїхали з двох населених пунктів, що у НовгородСіверському районі. Одна родина
переїхала до Чернігова, інші залишаються проживати у НовгородСіверському
районі. Раніше на Чернігівщині оголошували обов`язкову евакуацію. Про це стало
відомо 30 грудня, її мали завершити за 30 днів.
«Є багато
відмов — люди підписують відмови від евакуації, але це не означає, що далі про
них забувають. Всі опції щодо евакуації, вся допомога так само доступна для них
і далі. Наприклад, за минулі сім днів виїхали 12 тих, хто раніше підписали
заяви про відмови», — повідомили у департаменті.
30 грудня
стало відомо, що на Раді оборони області ухвалили рішення про обов`язкову
евакуацію населення з 14 прикордонних сіл. Ідеться про чотири прикордонні
громади. Зокрема: НовгородСіверська, Семенівська, Сновська (село Гірськ) та
Городнянська.
