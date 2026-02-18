Кожного зі сорока семи жителів Гірська староста ОленаАнищенко обіймає серцем

Під час нашої
розмови про нинішній стан справ у
близькому від кордону Гірську Олена Іванівна Анищенко була розчуленою і сентиментальною й не
втомлювалася підкреслювати свою повагу й захоплення всіма його жителями.
– Таких
господарів, таких умільців з неймовірною силою духу і характеру мало де
зустрінеш, розповідала про них. У кожного скрізь чистота й порядок, у
кожного непохитна віра у наближення миру, тепло у ставленні один до одного і одностайність у
позиції щодо невиїзду із зони примусового відселення. За словами Олени
Іванівни, кожен з них чудово розуміє той ризик, у якому доводиться перебувати
цілодобово, розуміє прагнення посадовців їх убезпечити від обстрілів, але
залишається при думці, що краще рідних місць ніде нічого нема і не буде, що
сильнішого оберегу, ніж родинне
гніздечко, взагалі не існує. А ще люди вважають, що допоки вони знаходитимуться
у своєму селі, чужинці туди не увійдуть, не сунуться, і що, власне, як на те
пішло, захищати їх є кому. Аргументи залізні, хоча зовсім не прагматичні, а скоріше з розряду
духовності, поклику серця. Словом, нині в Гірську без кардинальних і некардинальних
змін, а все стало, розмірено й системно.
Кожен знає свої обов`язки й функції, які доводиться виконувати в різних
ситуаціях і умовах, коли надіятися варто лише на себе. Припустимо, в моменти,
коли проблеми виникають з електрикою,
водою, відсутністю поруч медика, пожежної автівки тощо. До речі, зустрічаючи в
дні прийому свою старостиху пані Олену Іванівну, село їй тільки радіє, не
нарікаючи на труднощі, не лаючи нікого
здалеку й не вимагаючи елементарних вигод, якихось окремих преференцій. Натомість
всіма вітається її доброта, спроби полегшувати умови, в яких добровільно
обрано жити і трудитися. А правильний
той вибір людей, чи ні знає тільки Бог.
Комментариев нет:
Отправить комментарий