У І півріччі Фонд профінансував реабілітацію для 15,3 тис. працюючих

Упродовж перших шести місяців 2019 року за кошти Фонду соціального страхування України медичною реабілітацією після перенесених захворювань і травм було забезпечено 15 297 застрахованих осіб і їх дітей.
Медична реабілітація призначається пацієнтам після закінчення гострого періоду захворювання і спрямована на відновлення здоров’я працюючих. Право на проходження курсу відновного лікування на базі реабілітаційного відділення санаторно-курортного закладу за рахунок коштів Фонду мають усі працевлаштовані особи. Підставою для направлення є висновок лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я.
Фонд соціального страхування України фінансує медичну реабілітацію за такими профілями:
– нейрореабілітація;
– м’язово-скелетна реабілітація;
– кардіо-пульмонарна реабілітація;
– медико-психологічна реабілітація учасників АТО;
– реабілітація після оперативних втручань на органах зору;
– реабілітація при порушенні перебігу вагітності;
– інша (соматична) реабілітація (після оперативних втручань на органах травлення, сечостатевої системи, жіночих статевих органах).
Нагадаємо, з 01 січня 2018 року Фонд впровадив реформу надання соціальних послуг, перевівши їх на адресність, що дозволило збільшити охоплення медичною реабілітацією. Зокрема, застрахованій особі було надано право вибору санаторно-курортного закладу для проходження відновного лікування, спрощено процедуру його отримання.
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