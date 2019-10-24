ФОНД ПРИЙНЯВ НА ФІНАНСУВАННЯ ЗАЯВИ – РОЗРАХУНКИ НА СУМУ 10,6 МЛРД ГРН

За оперативними даними продовж трьох кварталів 2019 року Фондом соціального страхування України прийнято заяв-розрахунків для фінансування матеріального забезпечення для понад 1,9 млн застрахованих осіб на загальну суму 10,6 млрд гривень.
За загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності за рахунок коштів Фонду надаються такі види матеріального забезпечення:
1) Допомога по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною). Надається застрахованій особі у формі матеріального забезпечення, яке, у залежності від тривалості страхового стажу, повністю або частково компенсує втрату заробітної плати (доходу), у разі настання в неї страхового випадку.
2) Допомога по вагітності та пологах. Надається застрахованій особі у розмірі 100 відсотків середньої заробітної плати (доходу) за весь період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами і не залежить від страхового стажу. Водночас, особам, які протягом 12 місяців перед настанням страхового випадку мають стаж менше 6 місяців, розмір допомоги розраховується виходячи з нарахованої заробітної плати (доходу), з якої сплачуються страхові внески, але не більше за розмір допомоги, обчислений із двократного розміру мінімальної заробітної плати.
3) Допомога на поховання (крім поховання пенсіонерів, безробітних та осіб, які померли від нещасного випадку на виробництві). Надається в розмірі, що встановлюється правлінням Фонду, але не менше розміру прожиткового мінімуму, встановленого законом. Станом на сьогодні допомога на поховання становить 4 100 гривень. Окремо зазначимо, у разі смерті потерпілих від нещасного випадку на виробництві, Фондом здійснюється виплата одноразової допомоги, а також відшкодування вартості ритуальних послуг, пов’язаних з похованням померлого. Крім того, у разі смерті потерпілого, Фонд фінансує надання щомісячної страхової виплати особам, які мають на неї право.
Підставою для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах є виданий у встановленому порядку листок непрацездатності, а в разі роботи за сумісництвом – копія листка непрацездатності, засвідчена підписом керівника і печаткою за основним місцем роботи.
Допомога на поховання застрахованої особи призначається сім'ї померлого або особі, яка здійснила поховання, на підставі свідоцтва про смерть, виданого центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації актів громадянського стану, виконавчим органом сільської, селищної чи міської (крім міст обласного значення) ради.
Прес – служба Фонду соціального страхування України
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