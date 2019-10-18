Допоможемо разом!

Страшна біда спіткала жительку Гвоздиківки Євгенію Іванівну Артеменко. Жінка з кожним днем втрачає свій зір. Через глаукому вона вже повністю не бачить на праве око. На лівому у неї катаракта, яку ще можна вилікувати, зробивши операцію.
Коштів на неї старенька не має, тому просить усіх небайдужих допомогти їй остаточно не втратити зір.
Прохання перераховувати гроші за реквізитами «Ощадбанку». Банк отримувача: ТВБВ №10024/0131 філії – Чернігівське обласне управління АТ «Ощадбанк». ЄДРПО 09353504. МФО 353553. Отримувач: Артеменко Євгенія Іванівна. ЄДРПО отримувача: 1881009545. Міжнародний номер банківського рахунку IBAN: UA243535530000026208000438426. Призначення платежу: допомога на лікування.
Коштів на неї старенька не має, тому просить усіх небайдужих допомогти їй остаточно не втратити зір.
Прохання перераховувати гроші за реквізитами «Ощадбанку». Банк отримувача: ТВБВ №10024/0131 філії – Чернігівське обласне управління АТ «Ощадбанк». ЄДРПО 09353504. МФО 353553. Отримувач: Артеменко Євгенія Іванівна. ЄДРПО отримувача: 1881009545. Міжнародний номер банківського рахунку IBAN: UA243535530000026208000438426. Призначення платежу: допомога на лікування.
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