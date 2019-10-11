Ольга Кравченко отримала обласну премію імені Софії Русової

30 вересня на базі Чернігівського обласного педагогічного ліцею для обдарованої сільської молоді відбулося урочисте нагородження працівників освіти обласної Премії імені Софії Русової, обласної Премії імені Георгія Вороного та відомчих нагород Міністерства освіти і науки України.
Двадцять найкращих представників дошкільної, загальної середньої, позашкільної та професійної (професійно-технічної) освіти і 5 представників закладів вищої освіти, які продемонстрували високий фаховий рівень викладання навчальних дисциплін та виховання молодого покоління, підготували призерів і переможців інтелектуальних конкурсів, мають вагомі здобутки у галузі розвитку вищої освіти області, стали лауреатами.
Серед них обласну Премію імені Софії Русової отримала викладач української мови і літератури Державного професійно-технічного навчального закладу «Сновське вище професійне училище лісового господарства» Ольга Анатоліївна Кравченко. В училищі вона працює порівняно недовго, всього 4 роки, але й за такий короткий період змогла досягнути таких приголомшливих результатів.
Ольга Кравченко - автор трьох методичних посібників: «Відзначення ювілею І.Я. Франка (показові уроки, позакласні заходи), «Українська література. Підготовка до ЗНО зі схемами, таблицями, ілюстраціями», «Робочий зошит з українського ділового мовлення», який затверджено до друку методичною радою ЧОІ ППО. Та найбільшим своїм здобутком викладач вважає достойну підготовку своїх учениць групи «Кухар-кондитер» – Нелі та Наталії Каневих. Протягом останніх двох років дівчата були переможцями обласних етапів Міжнародного конкурсу імені Петра Яцика та Міжнародного мовно-літературного конкурсу ім. Т.Г.Шевченка. А минулого року Наталія Канева була нагороджена Дипломом третього ступеня третього республіканського етапу Міжнародного мовно-літературного конкурсу ім. Т.Г.Шевченка.
– Я дуже пишаюся ними, – говорить вчитель. – Викладаючи свій предмет, я вкладаю у нього всю свою душу та серце. Дуже приємно, що це не було даремно, а Наталія та Неля – яскравий тому приклад.
– Ольго Анатоліївно, розкажіть про враження, які залишилися від отримання премії?
– Дуже вразила сама атмосфера та пишність даного заходу. Все було настільки детально продумано та вишукано, що ми, викладачі з усієї області, почували себе, немов на врученні Оскару. Кожен вчитель підіймався з першого на третій поверх по одному. На кожному з них нас зустрічали святково вбрані ліцеїсти, які вручали всім конверт з листом-зверненням, у якому були приємні та щирі слова подяки, а також дарували букет квітів певної кольорової гами. Дітки проводили нас і до столиків у залі, де, власне, відбувалося вручення нагород. Вручали їх в.о. голови обласної державної адміністрації Наталія Романова, голова обласної ради Ігор Вдовенко та начальник Управління освіти і науки облдержадміністрації Микола Конопацький. Я дуже вдячна адміністрації училища, зокрема директору Ларисі Дубині, за надану можливість бути серед таких людей та переможців. А також педколективу, який підтримував, допомагав і стимулював до підкорення висот.
До речі, Ольга Кравченко вже четвертий педагог Сновського ВПУЛГ, який отримує подібну нагороду. Віримо, що і наступного року від цього навчального закладу буде гідний претендент на чергову нагороду.
Тетяна ЛИТВИН
Фото з архіву Ольги Кравченко
Двадцять найкращих представників дошкільної, загальної середньої, позашкільної та професійної (професійно-технічної) освіти і 5 представників закладів вищої освіти, які продемонстрували високий фаховий рівень викладання навчальних дисциплін та виховання молодого покоління, підготували призерів і переможців інтелектуальних конкурсів, мають вагомі здобутки у галузі розвитку вищої освіти області, стали лауреатами.
Серед них обласну Премію імені Софії Русової отримала викладач української мови і літератури Державного професійно-технічного навчального закладу «Сновське вище професійне училище лісового господарства» Ольга Анатоліївна Кравченко. В училищі вона працює порівняно недовго, всього 4 роки, але й за такий короткий період змогла досягнути таких приголомшливих результатів.
Ольга Кравченко - автор трьох методичних посібників: «Відзначення ювілею І.Я. Франка (показові уроки, позакласні заходи), «Українська література. Підготовка до ЗНО зі схемами, таблицями, ілюстраціями», «Робочий зошит з українського ділового мовлення», який затверджено до друку методичною радою ЧОІ ППО. Та найбільшим своїм здобутком викладач вважає достойну підготовку своїх учениць групи «Кухар-кондитер» – Нелі та Наталії Каневих. Протягом останніх двох років дівчата були переможцями обласних етапів Міжнародного конкурсу імені Петра Яцика та Міжнародного мовно-літературного конкурсу ім. Т.Г.Шевченка. А минулого року Наталія Канева була нагороджена Дипломом третього ступеня третього республіканського етапу Міжнародного мовно-літературного конкурсу ім. Т.Г.Шевченка.
– Я дуже пишаюся ними, – говорить вчитель. – Викладаючи свій предмет, я вкладаю у нього всю свою душу та серце. Дуже приємно, що це не було даремно, а Наталія та Неля – яскравий тому приклад.
– Ольго Анатоліївно, розкажіть про враження, які залишилися від отримання премії?
– Дуже вразила сама атмосфера та пишність даного заходу. Все було настільки детально продумано та вишукано, що ми, викладачі з усієї області, почували себе, немов на врученні Оскару. Кожен вчитель підіймався з першого на третій поверх по одному. На кожному з них нас зустрічали святково вбрані ліцеїсти, які вручали всім конверт з листом-зверненням, у якому були приємні та щирі слова подяки, а також дарували букет квітів певної кольорової гами. Дітки проводили нас і до столиків у залі, де, власне, відбувалося вручення нагород. Вручали їх в.о. голови обласної державної адміністрації Наталія Романова, голова обласної ради Ігор Вдовенко та начальник Управління освіти і науки облдержадміністрації Микола Конопацький. Я дуже вдячна адміністрації училища, зокрема директору Ларисі Дубині, за надану можливість бути серед таких людей та переможців. А також педколективу, який підтримував, допомагав і стимулював до підкорення висот.
До речі, Ольга Кравченко вже четвертий педагог Сновського ВПУЛГ, який отримує подібну нагороду. Віримо, що і наступного року від цього навчального закладу буде гідний претендент на чергову нагороду.
Тетяна ЛИТВИН
Фото з архіву Ольги Кравченко
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