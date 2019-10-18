Герої Сновщини

У день покровительки всього роду козацького Пресвятої Покрови українці відзначали День захисника України та День українського козацтва. Одинадцятого жовтня, напередодні цих свят, у Сновському будинку культури відбулися урочисті заходи та святковий концерт, присвячені нашим героям, які мужньо боронили та боронять кордони України.
З вітальним словом до присутніх звернулися міський голова Олександр Медведьов, голова райдержадміністрації Валерій Радібеда та військовий комісар Сновського військового комісаріату Ігор Батюк, які не лише висловили щирі слова вдячності за той подвиг, який виконують наші герої на сході України, але й нагородили кращих воїнів Почесними грамотами та оголосили Подяки.
Почесною грамотою РДА нагородили молодшого сержанта, учасника АТО В’ячеслава Булденка; старшого солдата, учасника АТО та ООС Євгенія Виловатого; солдата, учасницю ООС Юлію Соленок.
Подяки голови РДА оголосили – старшому прапорщику, інспектору прикордонної служби 1 категорії відділу прикордонної служби «Сновськ» Максиму Пилипчуку; старшому прапорщику, інспектору прикордонної служби 1 категорії відділу прикордонної служби «Сновськ» Олександру Максименку; старшому прапорщику, старшині, начальнику відділення логістики відділу прикордонної служби «Сновськ» Ігорю Овдію; старшому прапорщику, інспектору прикордонної служби 2 категорії, снайперу відділу прикордонної служби «Сновськ» Андрію Личаку.
Почесними грамотами міськради нагороджений інспектор прикордонної служби 3 категорії, гранатометник відділу прикордонної служби «Сновськ» Вадим Турок; інспектор прикордонної служби 2 категорії, снайпер відділу прикордонної служби «Сновськ» Станіслав Мороз; оператор відділення військового обліку та бронювання сержантів і солдатів запасу Сновського РТЦК та СП, учасник ООС Ярослав Гребенніков; учасник АТО та ООС Роман Виставнога; учасник АТО Геннадій Колесніков, командир відділення 8 ДПРЧ (м.Сновськ), старший прапорщик служби цивільного захисту Михайло Семенок.
Подяки Сновської міської ради оголошено начальнику караулу 8 ДПРЧ (м.Сновськ), лейтенанту служби цивільного захисту Максиму Моргуну; учасникам ООС Олександру Клименку та Євгенію Шеньку; учасникам АТО Віталію Гордику, Ігорю Моцару, Альоні Пешко та Ігорю Пешку; інспектору прикордонної служби 3 категорії – черговому відділу прикордонної служби «Сновськ» Віталію Козію; інспектору прикордонної служби 1 категорії – інструктору відділу прикордонної служби «Сновськ» Юрію Дятлу.
Цього дня до Сновська завітали голова громадської організації «Єдина родина Чернігівщини» Микола Шанський та його заступник Людмила Житнікова. Вони обоє втратили своїх дітей під час бойових дій на сході України. Саме тому їх слова були наповнені особливим болем та тугою, а вірш пані Людмили, присвячений тим, кого уже немає поруч, не залишив байдужим нікого з присутніх. Голові Сновської районної спілки учасників АТО Михайлу Хомчуку вони подарували книгу пам’яті «Герої Сіверського краю», до якої занесені 198 імен бійців, що загинули в зоні АТО, серед них і наш герой Юрій Костюченко.
Працівники Будинку культури, викладачі музичної школи імені Н.Г.Рахліна, народний аматорський хор «Спадщина» та зразковий танцювальний колектив «Ягідки» подарували усім присутнім невеличкий святковий концерт.
Тетяна ЛИТВИН
Фото автора
З вітальним словом до присутніх звернулися міський голова Олександр Медведьов, голова райдержадміністрації Валерій Радібеда та військовий комісар Сновського військового комісаріату Ігор Батюк, які не лише висловили щирі слова вдячності за той подвиг, який виконують наші герої на сході України, але й нагородили кращих воїнів Почесними грамотами та оголосили Подяки.
Почесною грамотою РДА нагородили молодшого сержанта, учасника АТО В’ячеслава Булденка; старшого солдата, учасника АТО та ООС Євгенія Виловатого; солдата, учасницю ООС Юлію Соленок.
Подяки голови РДА оголосили – старшому прапорщику, інспектору прикордонної служби 1 категорії відділу прикордонної служби «Сновськ» Максиму Пилипчуку; старшому прапорщику, інспектору прикордонної служби 1 категорії відділу прикордонної служби «Сновськ» Олександру Максименку; старшому прапорщику, старшині, начальнику відділення логістики відділу прикордонної служби «Сновськ» Ігорю Овдію; старшому прапорщику, інспектору прикордонної служби 2 категорії, снайперу відділу прикордонної служби «Сновськ» Андрію Личаку.
Почесними грамотами міськради нагороджений інспектор прикордонної служби 3 категорії, гранатометник відділу прикордонної служби «Сновськ» Вадим Турок; інспектор прикордонної служби 2 категорії, снайпер відділу прикордонної служби «Сновськ» Станіслав Мороз; оператор відділення військового обліку та бронювання сержантів і солдатів запасу Сновського РТЦК та СП, учасник ООС Ярослав Гребенніков; учасник АТО та ООС Роман Виставнога; учасник АТО Геннадій Колесніков, командир відділення 8 ДПРЧ (м.Сновськ), старший прапорщик служби цивільного захисту Михайло Семенок.
Подяки Сновської міської ради оголошено начальнику караулу 8 ДПРЧ (м.Сновськ), лейтенанту служби цивільного захисту Максиму Моргуну; учасникам ООС Олександру Клименку та Євгенію Шеньку; учасникам АТО Віталію Гордику, Ігорю Моцару, Альоні Пешко та Ігорю Пешку; інспектору прикордонної служби 3 категорії – черговому відділу прикордонної служби «Сновськ» Віталію Козію; інспектору прикордонної служби 1 категорії – інструктору відділу прикордонної служби «Сновськ» Юрію Дятлу.
Цього дня до Сновська завітали голова громадської організації «Єдина родина Чернігівщини» Микола Шанський та його заступник Людмила Житнікова. Вони обоє втратили своїх дітей під час бойових дій на сході України. Саме тому їх слова були наповнені особливим болем та тугою, а вірш пані Людмили, присвячений тим, кого уже немає поруч, не залишив байдужим нікого з присутніх. Голові Сновської районної спілки учасників АТО Михайлу Хомчуку вони подарували книгу пам’яті «Герої Сіверського краю», до якої занесені 198 імен бійців, що загинули в зоні АТО, серед них і наш герой Юрій Костюченко.
Працівники Будинку культури, викладачі музичної школи імені Н.Г.Рахліна, народний аматорський хор «Спадщина» та зразковий танцювальний колектив «Ягідки» подарували усім присутнім невеличкий святковий концерт.
Тетяна ЛИТВИН
Фото автора
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