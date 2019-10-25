Прошу підтримки!

– Люди добрі! Допоможіть, - із таким відчайдушним криком про допомогу до редакції звернулася жителька Сновська Світлана Петруніна.
Благала підтримати чоловіка Анатолія Всеволодовича Пушкаря, котрий наразі знаходиться в реанімаційному відділенні Корюківської райлікарні. Після термінової операції на шлунку, лікування двосторонньої пневмонії в Чернігівській обласній лікарні його стан стабільно важкий. - Гроші треба великі, яких у нас нема, - говорить згорьована жінка і просить усіх небайдужих земляків і гостей краю допомогти коштами на лікування чоловіка. Буде всім дякувати і просити Бога про здоров’я.
Картка Приватбанку на ім’я Петруніної Світлани Олександрівни: 5168 7573 2527 7343.
Благала підтримати чоловіка Анатолія Всеволодовича Пушкаря, котрий наразі знаходиться в реанімаційному відділенні Корюківської райлікарні. Після термінової операції на шлунку, лікування двосторонньої пневмонії в Чернігівській обласній лікарні його стан стабільно важкий. - Гроші треба великі, яких у нас нема, - говорить згорьована жінка і просить усіх небайдужих земляків і гостей краю допомогти коштами на лікування чоловіка. Буде всім дякувати і просити Бога про здоров’я.
Картка Приватбанку на ім’я Петруніної Світлани Олександрівни: 5168 7573 2527 7343.
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