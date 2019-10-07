Трагедія у Петрівці. Дворічна дівчинка померла, з’ївши бабусині таблетки

Трагічною виявилася минула п’ятниця для жителів села Петрівка. Цього дня перестало битися серце маленької, світлої дівчинки – Софії Підлісної. Їй було всього два рочки.
Аби з’ясувати всі обставини цієї справи, звернулися за коментарями до прокуратури, Сновської ЦРЛ та навідалися в село, щоби поговорити із сусідами та сім’єю крихітки.
Зайшовши на подвір’я будинку, де проживала мати Наталія Підлісна, одразу відчуваєш атмосферу людського горя. Порожній сірий двір, на повітрі гойдається чорненька майка. Дім був зачинений на замок. (зЗа коментарем звернулися до батька Наталії, яка поїхала до Сновська, бо в неї 3-місячний синок). Односельчани просять не називати своїх імен, адже характеристика молодої жінки вийшла не зовсім позитивною. Проживає вона, як в домі померлих дідуся і бабусі (звідки ми і почали свою сумну розповідь), так і в батьківській оселі. Петрівчани не вірять, що трагедія могла трапитися за 5 хвилин, які молода мама провела на кухні. Звісно, точні обставини справи з’ясує слідство. Воно триває.
Коли редакційна автівка, поблукавши селом, дісталася ще за однією адресою, постала цілком адекватна картина.
Володимир Підлісний – дідусь дівчинки (на фото), спав, вимучений горем. І хоча кажуть, що чоловіки не плачуть, це зовсім не той випадок. Він плакав і розповідав нам про свою сім’ю та маленьку Софію, яка зростала активною та життєрадісною. Розповідав і про інших дітей, чотирьох. Наталії – 28 років. За версією Володимира Миколайовича, поки мати бавила меншого синочка Іллюшу, старша онука знайшла бабусині таблетки та наїлася їх. Коли мати зрозуміла, що сталося, то негайно викликала швидку.
Своїм ходом вони поїхали в лікарню, зустрівши карету «103» перед Гвоздиківкою. Маленькій наче б зробили два уколи (які саме чоловік не знає), після чого його розповідь обривається. З неофіційних джерел і ми з’ясували факт зустрічі швидкої з приватним перевізником, що їхав з непритомною Софійкою.
Лікарі, посилаючись на конфіденційність даних, цей випадок не коментують. Слідство триває, як ми зрозуміли, по декількох напрямках. Була судмедекспертиза. Опитувалася велика кількість людей, але висновки ще готуються. Воно, може, й так. Тому і вам, шановні читачі, ми надаємо дещо «розмиту оповідь». Намагаємось не завдавати незаслуженого болю рідним. Знаємо, що від біди не застрахований ніхто, тому будьте особливо обережні з малечею. Фактори, які можуть спровокувати нещасний випадок, потрібно тримати під контролем. Зберігайте небезпечні предмети (ліки, сірники, запальнички, гострі предмети) в недоступних місцях. Електророзетки оснастіть заглушками.
Боляче. Нам усім боляче. Щодо молодої матусі, то головним для неї суддею і адвокатом буде ще й Господь Бог.
Катерина ЗАПОРОЖЕЦЬ,
фото автора
Аби з’ясувати всі обставини цієї справи, звернулися за коментарями до прокуратури, Сновської ЦРЛ та навідалися в село, щоби поговорити із сусідами та сім’єю крихітки.
Зайшовши на подвір’я будинку, де проживала мати Наталія Підлісна, одразу відчуваєш атмосферу людського горя. Порожній сірий двір, на повітрі гойдається чорненька майка. Дім був зачинений на замок. (зЗа коментарем звернулися до батька Наталії, яка поїхала до Сновська, бо в неї 3-місячний синок). Односельчани просять не називати своїх імен, адже характеристика молодої жінки вийшла не зовсім позитивною. Проживає вона, як в домі померлих дідуся і бабусі (звідки ми і почали свою сумну розповідь), так і в батьківській оселі. Петрівчани не вірять, що трагедія могла трапитися за 5 хвилин, які молода мама провела на кухні. Звісно, точні обставини справи з’ясує слідство. Воно триває.
Коли редакційна автівка, поблукавши селом, дісталася ще за однією адресою, постала цілком адекватна картина.
Володимир Підлісний – дідусь дівчинки (на фото), спав, вимучений горем. І хоча кажуть, що чоловіки не плачуть, це зовсім не той випадок. Він плакав і розповідав нам про свою сім’ю та маленьку Софію, яка зростала активною та життєрадісною. Розповідав і про інших дітей, чотирьох. Наталії – 28 років. За версією Володимира Миколайовича, поки мати бавила меншого синочка Іллюшу, старша онука знайшла бабусині таблетки та наїлася їх. Коли мати зрозуміла, що сталося, то негайно викликала швидку.
Своїм ходом вони поїхали в лікарню, зустрівши карету «103» перед Гвоздиківкою. Маленькій наче б зробили два уколи (які саме чоловік не знає), після чого його розповідь обривається. З неофіційних джерел і ми з’ясували факт зустрічі швидкої з приватним перевізником, що їхав з непритомною Софійкою.
Лікарі, посилаючись на конфіденційність даних, цей випадок не коментують. Слідство триває, як ми зрозуміли, по декількох напрямках. Була судмедекспертиза. Опитувалася велика кількість людей, але висновки ще готуються. Воно, може, й так. Тому і вам, шановні читачі, ми надаємо дещо «розмиту оповідь». Намагаємось не завдавати незаслуженого болю рідним. Знаємо, що від біди не застрахований ніхто, тому будьте особливо обережні з малечею. Фактори, які можуть спровокувати нещасний випадок, потрібно тримати під контролем. Зберігайте небезпечні предмети (ліки, сірники, запальнички, гострі предмети) в недоступних місцях. Електророзетки оснастіть заглушками.
Боляче. Нам усім боляче. Щодо молодої матусі, то головним для неї суддею і адвокатом буде ще й Господь Бог.
Катерина ЗАПОРОЖЕЦЬ,
фото автора
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