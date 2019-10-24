ВИДАТКИ НА ДОПОМОГИ ПО ВАГІТНОСТІ ТА ПОЛОГАХ ЗРОСЛИ НА 345 МЛН ГРН

Фонд соціального страхування України прийняв на фінансування заяви-розрахунки для виплати допомог по вагітності та пологах на суму 3,4 млрд гривень упродовж трьох кварталів 2019 року. Це на 345,3 млн гривень, або 11,3% більше, ніж за той же період минулого року.
Загалом за оперативними даними заяви-розрахунки були подані страхувальниками для виплати допомог по вагітності та пологах для 116,6 тисяч жінок.
Середньоденний розмір допомоги по вагітності та пологах за підсумками перших 9 місяців цього року зріс на 23,5%.
Нагадаємо, Фонд фінансує зазначену допомогу для всіх працюючих жінок за кожен день перебування у відпустці по вагітності та пологах. У загальних випадках тривалість такої відпустки складає 126 календарних днів (70 днів до передбачуваного дня пологів і 56 днів після пологів).
Додатково до основного може видаватись листок непрацездатності тривалістю 14 календарних днів, який також підлягає оплаті за рахунок коштів Фонду. Такий листок непрацездатності видається в разі передчасних або багатоплідних пологів, виникнення ускладнень під час пологів або в післяпологовому періоді.
Крім того, жінкам, віднесеним до 1–3 категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, листок непрацездатності видається з 27 тижнів вагітності терміном 180 календарних днів.
Прес – служба Фонду соціального страхування України
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