Поєднані любов’ю і теплом

Якби я була художником, намалювала б з них картину – у райдужних кольорах, на найкращому полотні... І виставила б на найвиднішому місці, щоб усі бачили і милувалися, щоб і самі щось для себе взяли. Приміром, задумалися над даром любові і співпереживання, вмінням розуміти і прощати, трудитися для свого добробуту, щастя дітей.
У попільнян Віталія Григоровича й Катерини Андріївни Глінко все саме так. І у парі вони цілих 60 літ!!! І кохання своє нев’януче пронесли крізь дощі і тумани, роки й роботу. Він довго був фуражиром на фермі, вона – телятницею. Обоє гнули спини, без спочинку, віддаючись праці сповна – і в тодішньому радгоспі, і вдома, в сім`ї. Зростали і вилітали з гнізда їхні красені-сини, знаходячи свої місця в житті, заповнюючи ту нішу, про яку мріяли батьки, яка живила і напувала, робила стійкими і сильними. А Віталій Григорович й Катерина Андріївна лише раділи їхнім успіхам, невісткам, онукам й самі молоділи, витримували всі труднощі й долали проблеми.
Тому й досі це подружжя виглядає бадьорим і сонячним, таким милим і справжнім. Цю справжність було помітно неозброєним оком, вона струменіла звідусіль і викликала непідробне захоплення, бажання зичити світле довголіття, шанувати словами, вчинками і подарунками. Ось і на нещодавньому святі села їм вручили теплу ковдру, щоб зігрівала і повсякчас доводила: нема нічого найважливішого за тепло стосунків, тепло в душі і в житті.
Олена КОМПАНЕЦЬ, фото автора
У попільнян Віталія Григоровича й Катерини Андріївни Глінко все саме так. І у парі вони цілих 60 літ!!! І кохання своє нев’януче пронесли крізь дощі і тумани, роки й роботу. Він довго був фуражиром на фермі, вона – телятницею. Обоє гнули спини, без спочинку, віддаючись праці сповна – і в тодішньому радгоспі, і вдома, в сім`ї. Зростали і вилітали з гнізда їхні красені-сини, знаходячи свої місця в житті, заповнюючи ту нішу, про яку мріяли батьки, яка живила і напувала, робила стійкими і сильними. А Віталій Григорович й Катерина Андріївна лише раділи їхнім успіхам, невісткам, онукам й самі молоділи, витримували всі труднощі й долали проблеми.
Тому й досі це подружжя виглядає бадьорим і сонячним, таким милим і справжнім. Цю справжність було помітно неозброєним оком, вона струменіла звідусіль і викликала непідробне захоплення, бажання зичити світле довголіття, шанувати словами, вчинками і подарунками. Ось і на нещодавньому святі села їм вручили теплу ковдру, щоб зігрівала і повсякчас доводила: нема нічого найважливішого за тепло стосунків, тепло в душі і в житті.
Олена КОМПАНЕЦЬ, фото автора
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