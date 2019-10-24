61% отримувачів щомісячних страхових виплат від Фонду досягли пенсійного віку

Фонд соціального страхування України фінансує щомісячні страхові виплати для понад 205 тисяч потерпілих на виробництві та членів їх сімей. З них 125 тисяч, або 61% осіб досягли пенсійного віку.
Щомісячна страхова виплата здійснюється Фондом з метою компенсації потерпілому втраченого через травму або профзахворювання заробітку. Право на її отримання мають усі застраховані особи, постраждалі внаслідок трудової діяльності, яким висновком МСЕК встановлено стійку втрату професійної працездатності. Особи пенсійного віку, які продовжують працювати, є застрахованими особами, а, отже, мають право на призначення їм виплат у разі настання страхового випадку.
Нагадаємо, сума щомісячної страхової виплати встановлюється відповідно до ступеня втрати професійної працездатності та середньомісячного заробітку, який особа мала до ушкодження здоров’я.
Загалом у разі настання страхового випадку Фонд виплачує:
– допомогу по тимчасовій непрацездатності;
– одноразову допомогу в разі стійкої втрати професійної працездатності або смерті потерпілого;
– щомісячну страхову виплату втраченого заробітку потерпілого;
– страхову виплату потерпілому у розмірі його середньомісячного заробітку при тимчасовому переведенні його на легшу, нижчеоплачувану роботу;
– щомісячну страхову виплату особам, які мають на неї право в разі смерті потерпілого;
– відшкодування вартості поховання потерпілого та пов’язаних з цим ритуальних послуг.
Пресслужба виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України
Комментариев нет:
Отправить комментарий