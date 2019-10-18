Вишивальниця, що веде у світ прекрасного

Олена Деркач із с. Петрівка – вправна господиня, яка не звикла хизуватися своєю роботою.
Скромна, тендітна жіночка зустріла нас на порозі власного подвір’я, яке привертає увагу, ледь повернеш на сільську вуличку. Яскравий, розмальований паркан помітно вирізняється серед інших, тому саме до цих господарів я і завітала.
– Почала розмальовувати його моя двоюрідна сестра зі Смячі, ну а я вже продовжую підтримувати красу, – розповідає пані Олена.
До речі, це не єдине хобі жінки, яке розпочалося з легкої руки родичів. Племінниця свого часу захопила її вишивкою. Більше п’яти років петрівчанка тепер присвячує цьому вільну хвилину. А хвилину ту ще й знайти потрібно, бо в сім’ї Олени Олексіївни велике господарство, яке потрібно доглядати. Є і корова, і свині, подвір’ям бігають пухнасті котики, собака, у клітці цвірінькає папужка.
Вишиває Олена Олексіївна бісером. Переважно ікони та образи святих. Робота ця нелегка і не кожному під силу. Потрібно відчувати всю сакральність вишивки, бо перед очима ж не просто картинка пейзажу чи натюрморт. Це справжнє магічне дійство, яке повністю захоплює увагу, концентрує на вибраному образі. Жінка зізнається, що не з першого разу в неї все вийшло ідеально. Як і в будь-якій справі хороший результат отримала з часом. Були і безсонні ночі, і поколоті пальці.
Кожна кімната будинку прикрашена роботами пані Олени. Яскраві кольори привертають увагу, і не можна пройти осторонь, не подивитися на ту красу. Багато зусиль та часу потребує вишивка бісером, та і хобі це не з дешевих, але свої роботи майстриня не продає. Та і мені не хизувалася, навпаки, переконувала, що нічого особливого в цьому занятті немає. Однак, я з цим не погоджуюся.
Взагалі, дім пані Олени дихає гостинністю. Видно: в ньому живе гармонія, любов, дружба, сім`я. Світлий, чепурний, доглянутий. На підвіконні стоїть безліч горщиків із квітами. Вони – ще одна пристрасть господині. Найбільше часу доглядає за орхідеями. Для них існують свої особливості вирощування. На клумбі ж у теплу погоду квітують півонії, різноманітні сорти троянд, лілії. І сама господиня уявляється такою ж тендітною і ніжною, як ця квітка.
Катерина ЗАПОРОЖЕЦЬ Фото автора
Скромна, тендітна жіночка зустріла нас на порозі власного подвір’я, яке привертає увагу, ледь повернеш на сільську вуличку. Яскравий, розмальований паркан помітно вирізняється серед інших, тому саме до цих господарів я і завітала.
– Почала розмальовувати його моя двоюрідна сестра зі Смячі, ну а я вже продовжую підтримувати красу, – розповідає пані Олена.
До речі, це не єдине хобі жінки, яке розпочалося з легкої руки родичів. Племінниця свого часу захопила її вишивкою. Більше п’яти років петрівчанка тепер присвячує цьому вільну хвилину. А хвилину ту ще й знайти потрібно, бо в сім’ї Олени Олексіївни велике господарство, яке потрібно доглядати. Є і корова, і свині, подвір’ям бігають пухнасті котики, собака, у клітці цвірінькає папужка.
Вишиває Олена Олексіївна бісером. Переважно ікони та образи святих. Робота ця нелегка і не кожному під силу. Потрібно відчувати всю сакральність вишивки, бо перед очима ж не просто картинка пейзажу чи натюрморт. Це справжнє магічне дійство, яке повністю захоплює увагу, концентрує на вибраному образі. Жінка зізнається, що не з першого разу в неї все вийшло ідеально. Як і в будь-якій справі хороший результат отримала з часом. Були і безсонні ночі, і поколоті пальці.
Кожна кімната будинку прикрашена роботами пані Олени. Яскраві кольори привертають увагу, і не можна пройти осторонь, не подивитися на ту красу. Багато зусиль та часу потребує вишивка бісером, та і хобі це не з дешевих, але свої роботи майстриня не продає. Та і мені не хизувалася, навпаки, переконувала, що нічого особливого в цьому занятті немає. Однак, я з цим не погоджуюся.
Взагалі, дім пані Олени дихає гостинністю. Видно: в ньому живе гармонія, любов, дружба, сім`я. Світлий, чепурний, доглянутий. На підвіконні стоїть безліч горщиків із квітами. Вони – ще одна пристрасть господині. Найбільше часу доглядає за орхідеями. Для них існують свої особливості вирощування. На клумбі ж у теплу погоду квітують півонії, різноманітні сорти троянд, лілії. І сама господиня уявляється такою ж тендітною і ніжною, як ця квітка.
Катерина ЗАПОРОЖЕЦЬ Фото автора
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