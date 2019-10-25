Про несплату аліментів

У 2018 р. внесені доповнення до кодексу України про адміністративні правопорушення та ККУ, які стосуються неплатників аліментів. Виконання суспільно корисних робіт покладається на уповноважений орган з питань пробації. За I півріччя 2019 р. на Сновщині оплачувані суспільно корисні роботи вже відпрацювали 60 чоловік.
Виконуються вони по 8 год. на день на об’єктах ОТГ. Таким чином погашено заборгованості на суму 136 тис. грн. До речі, вже є конкретні приклади покарання за невиконання суспільно корисних робіт.
Станом на сьогоднішній день складено 17 протоколів за ст. 183-2 КУпАП. Серед порушників виявлена навіть жінка, якій судом призначено адміністративний арешт за ухилення від виконання суспільно корисних робіт. За невиконання адміністративного стягнення у вигляді суспільно корисних робіт законом передбачена відповідальність: адміністративний арешт строком до десяти діб; за злісне ухилення - кримінальна відповідальність на строк, передбачений законодавством, позбавлення волі до 2-х років.
Шановні батьки! Сплачуйте аліменти вчасно! Не порушуйте права дітей, дотримуйтесь вимог чинного законодавства, пам’ятайте, що ваші діти повинні мати необхідні речі, які сприятимуть повноцінному розвиткові.
На сайті Міністерства юстиції України розміщено відкритий реєстр боржників, де будь-яка особа може знайти інформацію у вільному доступі. Посилання https://erb.minjust.gov.ua/.
Ігор ШУЛЯК, начальник райсектора філії
держустанови «Центр пробації»
Виконуються вони по 8 год. на день на об’єктах ОТГ. Таким чином погашено заборгованості на суму 136 тис. грн. До речі, вже є конкретні приклади покарання за невиконання суспільно корисних робіт.
Станом на сьогоднішній день складено 17 протоколів за ст. 183-2 КУпАП. Серед порушників виявлена навіть жінка, якій судом призначено адміністративний арешт за ухилення від виконання суспільно корисних робіт. За невиконання адміністративного стягнення у вигляді суспільно корисних робіт законом передбачена відповідальність: адміністративний арешт строком до десяти діб; за злісне ухилення - кримінальна відповідальність на строк, передбачений законодавством, позбавлення волі до 2-х років.
Шановні батьки! Сплачуйте аліменти вчасно! Не порушуйте права дітей, дотримуйтесь вимог чинного законодавства, пам’ятайте, що ваші діти повинні мати необхідні речі, які сприятимуть повноцінному розвиткові.
На сайті Міністерства юстиції України розміщено відкритий реєстр боржників, де будь-яка особа може знайти інформацію у вільному доступі. Посилання https://erb.minjust.gov.ua/.
Ігор ШУЛЯК, начальник райсектора філії
держустанови «Центр пробації»
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