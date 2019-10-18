У Рогізках традиційно відсвяткували День села на Покрову

Потрійне свято об’єднує рогізківчан у велику сім’ю. Кожен з них має свої щоденні клопоти та переживання, але 14 жовтня усі турботи відійшли на другий план. Святкували День села, Покрову Святої Богоматері та День захисника України. Привітні, усміхнені, щирі та квітучі, з духмяним короваєм, який пах теплим сонячним промінням – саме так зустрічали вони гостей. Свято вдалося на всі сто відсотків, і не могло бути інакше, коли за справу беруться люди, що вболівають за долю рідного села. Алла Приходько – діловод сільської ради, щоденно допомагає односельцям у вирішенні питань, але не забуває і про відпочинок для душі. Вона активно брала участь в організації та проведенні свята, яскраві номери якого ще довго згадуватимуть гості. Талановиті юні учасниці подарували присутнім гостям заряд енергії та позитиву. Від них не можна відвести погляд: чепурні, радісні, славні – саме такі, якими і мають бути зірки сцени.
З самого ранку місцеві жителі активно готувалися до свята. Прикрашали сцену у сільському клубі, чепурилися і самі. Звісно, 14 жовтня був потрійний привід – традиційне святкування Покрову Святої Богородиці, День села та День захисника України.
З цієї нагоди підготовано чудовий святковий концерт, на який завітало чимало гостей. Проведення свята відбулось на високому рівні, було враховано безліч дрібниць, аби цей день став по-справжньому знаменним.
Першою привітала односельців в.о. старости Тамара Семенок, яка побажала присутнім життєвих гараздів, сил та натхнення, подякувала небайдужим за допомогу у проведенні свята, в першу чергу тим, хто надихає село, хто робить його щодня кращим та по-справжньому живим – своїм односельцям.
Привітати жителів с.Рогізки прибув і міський голова Олександр Медведьов та провідний спеціаліст відділу організаційно-кадрової та інформаційної роботи Олена Батюк. Теплі слова привітань поєдналися із відзначенням Почесною грамотою Сновської міської ради Раїси Федосієнко – бібліотекаря Рогізківської бібліотеки-філії Сновської ЦБС та Юлії Приходько – художнього керівника Рогізківського будинку культури. Подяку оголошено двом жителям села – Івану Андрійовичу Капусті та Віктору Васильовичу Шеремету.
На цій піднесеній ноті у зал на вишитому рушнику виносять пишний, круглий коровай з сіллю, яким почастувалися запрошені гості та усі присутні.
Урочиста частина розпочалася із вшанування хвилиною мовчання людей, на долю яких випав тягар війни. Сьогодні в Рогізках, на жаль, не залишилося тих, хто ціною власного життя боронив спокій у роки Другої Світової війни, але пам’ять про них вічно жива. Так само жива пам’ять і про героїв, що перебували в зоні АТО. Чоловіки, які захищали на сході суверенітет нашої держави, заслуговують на пошану, тому їх запросили на сцену для нагородження. Не могли не згадати цього дня і про страшну трагедію на ЧАЕС, яка завдала непоправної шкоди здоров’ю людей. Священна пам’ять про цей подвиг ніколи не згасне.
Сумна атмосфера у сільському будинку культури поступово переходить до піднесеної, урочистої. Далі тільки запальні танці, дзвінкі пісні та безліч теплих привітань. Їх почули на свою адресу пари, які прожили у шлюбі більше 45 років, молодята, в сім’ях яких в цьому році народилися малюки, довгожителі та ті, хто святкують свій день народження у жовтні, вчителі, бібліотекарі, працівники сільської амбулаторії, соціальні працівники, працівники відділення зв’язку, продавчині, словом, усі ті, завдяки кому село живе. Кожен з місцевих жителів здобув якусь професію, але вони точно освоїли найголовнішу – бути людиною. Приходять на поміч, працюють пліч-о-пліч, дбають за добробут рідного села та його красу.
Танцювальний колектив «Радість» невипадково отримав таку назву. Запальні танці дівчат подарували присутнім заряд енергії, а різноманітні композиції не дали нудьгувати. Пісні, що линули цього дня зі сцени, також не залишили нікого байдужим. Адже присутні оцінили не лише вокальні здібності учасниць, а й їх акторську майстерність та вміння поводити себе на сцені. Чепурні українки в народному вбранні дарували свою любов присутнім, а натомість отримували щирі оплески. Підготувавши власними силами концерт, аматори художньої сцени проявили себе якнайкраще. Розіграли святкову лотерею, відзначили подарунками спонсорів та гостей, а далі частувалися смачним кулешем на подвір’ї. Сонячна погода теж зробила свій внесок у святкування Дня села.
Катерина ЗАПОРОЖЕЦЬ, фото автора
З самого ранку місцеві жителі активно готувалися до свята. Прикрашали сцену у сільському клубі, чепурилися і самі. Звісно, 14 жовтня був потрійний привід – традиційне святкування Покрову Святої Богородиці, День села та День захисника України.
З цієї нагоди підготовано чудовий святковий концерт, на який завітало чимало гостей. Проведення свята відбулось на високому рівні, було враховано безліч дрібниць, аби цей день став по-справжньому знаменним.
Першою привітала односельців в.о. старости Тамара Семенок, яка побажала присутнім життєвих гараздів, сил та натхнення, подякувала небайдужим за допомогу у проведенні свята, в першу чергу тим, хто надихає село, хто робить його щодня кращим та по-справжньому живим – своїм односельцям.
Привітати жителів с.Рогізки прибув і міський голова Олександр Медведьов та провідний спеціаліст відділу організаційно-кадрової та інформаційної роботи Олена Батюк. Теплі слова привітань поєдналися із відзначенням Почесною грамотою Сновської міської ради Раїси Федосієнко – бібліотекаря Рогізківської бібліотеки-філії Сновської ЦБС та Юлії Приходько – художнього керівника Рогізківського будинку культури. Подяку оголошено двом жителям села – Івану Андрійовичу Капусті та Віктору Васильовичу Шеремету.
На цій піднесеній ноті у зал на вишитому рушнику виносять пишний, круглий коровай з сіллю, яким почастувалися запрошені гості та усі присутні.
Урочиста частина розпочалася із вшанування хвилиною мовчання людей, на долю яких випав тягар війни. Сьогодні в Рогізках, на жаль, не залишилося тих, хто ціною власного життя боронив спокій у роки Другої Світової війни, але пам’ять про них вічно жива. Так само жива пам’ять і про героїв, що перебували в зоні АТО. Чоловіки, які захищали на сході суверенітет нашої держави, заслуговують на пошану, тому їх запросили на сцену для нагородження. Не могли не згадати цього дня і про страшну трагедію на ЧАЕС, яка завдала непоправної шкоди здоров’ю людей. Священна пам’ять про цей подвиг ніколи не згасне.
Сумна атмосфера у сільському будинку культури поступово переходить до піднесеної, урочистої. Далі тільки запальні танці, дзвінкі пісні та безліч теплих привітань. Їх почули на свою адресу пари, які прожили у шлюбі більше 45 років, молодята, в сім’ях яких в цьому році народилися малюки, довгожителі та ті, хто святкують свій день народження у жовтні, вчителі, бібліотекарі, працівники сільської амбулаторії, соціальні працівники, працівники відділення зв’язку, продавчині, словом, усі ті, завдяки кому село живе. Кожен з місцевих жителів здобув якусь професію, але вони точно освоїли найголовнішу – бути людиною. Приходять на поміч, працюють пліч-о-пліч, дбають за добробут рідного села та його красу.
Танцювальний колектив «Радість» невипадково отримав таку назву. Запальні танці дівчат подарували присутнім заряд енергії, а різноманітні композиції не дали нудьгувати. Пісні, що линули цього дня зі сцени, також не залишили нікого байдужим. Адже присутні оцінили не лише вокальні здібності учасниць, а й їх акторську майстерність та вміння поводити себе на сцені. Чепурні українки в народному вбранні дарували свою любов присутнім, а натомість отримували щирі оплески. Підготувавши власними силами концерт, аматори художньої сцени проявили себе якнайкраще. Розіграли святкову лотерею, відзначили подарунками спонсорів та гостей, а далі частувалися смачним кулешем на подвір’ї. Сонячна погода теж зробила свій внесок у святкування Дня села.
Катерина ЗАПОРОЖЕЦЬ, фото автора
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