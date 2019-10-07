День прекрасного і дивовижного мистецтва

Щодня, йдучи повз Сновську музичну школу імені Натана Рахліна, мимоволі починаєш йти повільніше, або й зовсім зупиняєшся. Бо з вікон цього закладу завжди линуть неймовірної краси звуки музики, які заворожують та змушують битися серця швидше.
З першим осіннім днем школу почала очолювати керівник ансамблю «Домінанта», викладач по класу домра та гітара Лариса Сіренька. Музиці вона присвятила 16 років свого життя. Одинадцять з яких працювала в Київській музичній школі, далі доля привела її до маленького містечка, у якому Лариса Петрівна продовжила справу життя. Шість років суміщала заняття музикою у Сновській та Корюківській музичних школах. І зараз вона вже в.о. директора однієї з них.
– Коли я приїхала в місто, – згадує Лариса Петрівна, – одразу влаштувалася у цю школу. Мене завжди зачаровували звуки такого музичного інструмента, як домра, і у школі такий клас уже був, щоправда, бажаючих вчитися грі на ньому було не так багато, як хотілося б. Так у мене і виникла мета відновити популярність цього класу, яку я, спільно з викладачами, виконала. Наші домристи поціновані не лише в районі чи області, а й загалом по Україні. Дехто з колишніх учнів стали викладачами тут, в країні, а дехто й за кордоном продовжує цю справу.
Нині у музичній школі нараховується 184 учні (віком з 7 до 14 років). Діють 11 учнівських колективів. Вони – обличчя школи, які завжди на високому рівні представляють її на обласних, Всеукраїнських та закордонних заходах. Це: оркестр народних інструментів (старший викладач Тамара Гребенюк), оркестр духових інструментів (ст. викладач Леонід Рибальченко), оркестр гітаристів (ст. викладачі Тамара Гребенюк, Лілія Омеляненко, викладач Катерина Чумак), хор «Снов’яночка» (ст. викладач Тамара Ткаченко, концертмейстер Ольга Кривобороденко), «Смайлики» (ст. викладачі Лариса Сіренька та Юлія Дрозд). Ансамблі: домристів «Домінанта» (ст. викладач Лариса Сіренька, концертмейстер Юлія Дрозд), баяністів «Мажор» (ст. викладач Світлана Кузьменко), гітаристів «Унісон» (ст. викладач Лілія Омеляненко), балалаєчників «Балалайка» (Степан Пушкар), скрипалів (ст. викладач Надія Козієва) та хореографічний колектив «Акварель» (керівник Євгенія Коноваленко).
Діють у школі і викладацькі колективи: дует «Бісс» у складі Сергія Крецули (баян) та Світлани Гладченко (акордеон), квартет домристів «Бароко» і ансамбль «Фантазія».
Також працюють на фортепіанному відділі Ольга Свистунова, Юлія Дрозд, Наталія Павленко, Наталія Лашук, Марія Тєлєгіна, Вікторія Маковецька, Алла Ткаченко, на відділі духових та ударних інструментів – Володимир Лашук та Леонід Рибальченко, викладач по вокалу Леся Петренко та три теоретики – Ольга Кривобороденко, Людмила Улянчич, Тамара Ткаченко. Всі викладачі – професіонали своєї справи, які не уявляють життя без музики і прагнуть прививати любов до неї і у підростаючого покоління.
– Ларисо Петрівно, чи плануєте Ви щось змінювати у роботі школи, обіймаючи нову посаду?
– Ми намагатимемося використовувати більш сучасні методи та прийоми для розвитку школи. Також хочеться активніше працювати з батьками. Дітям дуже важливо, аби вони поділяли та цікавилися їх захопленнями, приходили на концерти не лише перший рік, а й усі наступні. Звичайно, актовий зал у нас дуже маленький і, на жаль, не вміщає велику кількість людей. Саме тому у другому семестрі ми плануємо зробити концерт наших дітей на сцені Будинку культури, аби всі бажаючі змогли побачити, наскільки діти Сновщини творчі та талановиті. Лише за минулий рік наші учні стали лауреатами багатьох конкурсів та отримали 85 нагород, з них 25 – за перше місце та 6 – гран-прі. Єдине, чого не вистачає школі – нових інструментів. Не так давно деякі нові інструменти нам подарували, але їх все одно мало. Приміром, салонний рояль лише один, та й то дуже старенький.
До свого професійного свята у музичній школі імені Н.Рахліна підійшли з усією відповідальністю. Учні підготували прекрасний концерт, який не залишив байдужим нікого з присутніх.
Цього дня прийшли привітати викладачів і гості свята – секретар міськради Наталія Самойлова, голова райради Ніна Кухаренко та начальник відділу культури і туризму Наталія Добненко. Почесні грамоти міської ради за сумлінну працю отримали Наталія Лашук та Людмила Улянчич, грамоту райдержадміністрації – Світлана Кузьменко та грамоту райради – Леонід Рибальченко.
Тетяна ЛИТВИН
Фото автора
З першим осіннім днем школу почала очолювати керівник ансамблю «Домінанта», викладач по класу домра та гітара Лариса Сіренька. Музиці вона присвятила 16 років свого життя. Одинадцять з яких працювала в Київській музичній школі, далі доля привела її до маленького містечка, у якому Лариса Петрівна продовжила справу життя. Шість років суміщала заняття музикою у Сновській та Корюківській музичних школах. І зараз вона вже в.о. директора однієї з них.
– Коли я приїхала в місто, – згадує Лариса Петрівна, – одразу влаштувалася у цю школу. Мене завжди зачаровували звуки такого музичного інструмента, як домра, і у школі такий клас уже був, щоправда, бажаючих вчитися грі на ньому було не так багато, як хотілося б. Так у мене і виникла мета відновити популярність цього класу, яку я, спільно з викладачами, виконала. Наші домристи поціновані не лише в районі чи області, а й загалом по Україні. Дехто з колишніх учнів стали викладачами тут, в країні, а дехто й за кордоном продовжує цю справу.
Нині у музичній школі нараховується 184 учні (віком з 7 до 14 років). Діють 11 учнівських колективів. Вони – обличчя школи, які завжди на високому рівні представляють її на обласних, Всеукраїнських та закордонних заходах. Це: оркестр народних інструментів (старший викладач Тамара Гребенюк), оркестр духових інструментів (ст. викладач Леонід Рибальченко), оркестр гітаристів (ст. викладачі Тамара Гребенюк, Лілія Омеляненко, викладач Катерина Чумак), хор «Снов’яночка» (ст. викладач Тамара Ткаченко, концертмейстер Ольга Кривобороденко), «Смайлики» (ст. викладачі Лариса Сіренька та Юлія Дрозд). Ансамблі: домристів «Домінанта» (ст. викладач Лариса Сіренька, концертмейстер Юлія Дрозд), баяністів «Мажор» (ст. викладач Світлана Кузьменко), гітаристів «Унісон» (ст. викладач Лілія Омеляненко), балалаєчників «Балалайка» (Степан Пушкар), скрипалів (ст. викладач Надія Козієва) та хореографічний колектив «Акварель» (керівник Євгенія Коноваленко).
Діють у школі і викладацькі колективи: дует «Бісс» у складі Сергія Крецули (баян) та Світлани Гладченко (акордеон), квартет домристів «Бароко» і ансамбль «Фантазія».
Також працюють на фортепіанному відділі Ольга Свистунова, Юлія Дрозд, Наталія Павленко, Наталія Лашук, Марія Тєлєгіна, Вікторія Маковецька, Алла Ткаченко, на відділі духових та ударних інструментів – Володимир Лашук та Леонід Рибальченко, викладач по вокалу Леся Петренко та три теоретики – Ольга Кривобороденко, Людмила Улянчич, Тамара Ткаченко. Всі викладачі – професіонали своєї справи, які не уявляють життя без музики і прагнуть прививати любов до неї і у підростаючого покоління.
– Ларисо Петрівно, чи плануєте Ви щось змінювати у роботі школи, обіймаючи нову посаду?
– Ми намагатимемося використовувати більш сучасні методи та прийоми для розвитку школи. Також хочеться активніше працювати з батьками. Дітям дуже важливо, аби вони поділяли та цікавилися їх захопленнями, приходили на концерти не лише перший рік, а й усі наступні. Звичайно, актовий зал у нас дуже маленький і, на жаль, не вміщає велику кількість людей. Саме тому у другому семестрі ми плануємо зробити концерт наших дітей на сцені Будинку культури, аби всі бажаючі змогли побачити, наскільки діти Сновщини творчі та талановиті. Лише за минулий рік наші учні стали лауреатами багатьох конкурсів та отримали 85 нагород, з них 25 – за перше місце та 6 – гран-прі. Єдине, чого не вистачає школі – нових інструментів. Не так давно деякі нові інструменти нам подарували, але їх все одно мало. Приміром, салонний рояль лише один, та й то дуже старенький.
До свого професійного свята у музичній школі імені Н.Рахліна підійшли з усією відповідальністю. Учні підготували прекрасний концерт, який не залишив байдужим нікого з присутніх.
Цього дня прийшли привітати викладачів і гості свята – секретар міськради Наталія Самойлова, голова райради Ніна Кухаренко та начальник відділу культури і туризму Наталія Добненко. Почесні грамоти міської ради за сумлінну працю отримали Наталія Лашук та Людмила Улянчич, грамоту райдержадміністрації – Світлана Кузьменко та грамоту райради – Леонід Рибальченко.
Тетяна ЛИТВИН
Фото автора
Комментариев нет:
Отправить комментарий