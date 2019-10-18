пятница, 18 октября 2019 г.

Відбудеться прийом громадян

21 жовтня об 11 годині у приміщенні Сновського відділу Менської місцевої прокуратури (м. Сновськ, вул. Миру, 107) відбудеться прийом громадян заступником керівника Менської місцевої прокуратури,  молодшим радником юстиції  Олєйніковим  Ігорем Володимировичем.
Для попереднього запису та для довідок звертатися до Сновського відділу Менської місцевої прокуратури за телефоном (04654) 2-17-56.
Автор: на

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