Село без зв’язку… Як вирішити проблему?

Одними із перших, хто трапився нашій рейдовій бригаді на шляху до Низківки, були Олена Пологієнко, Ганна Алексюк, Лариса Руденко й Віктор Колотуша.
Люди стояли поблизу магазину й вели мову про своє життя, обговорювали свіжі політичні новини, наболілі проблеми. Як виявилося, найголовнішою з них – відсутність телефонного зв’язку. Раніше київстарівські номери були доступними для рідних і знайомих, а тепер навіть отака невибагливість зійшла нанівець. Почути в слухавці потрібний голос стало не те, що розкішшю – дивом. Бо там замість «Привіт!» звучить тріск, шум або йдуть короткі уривчасті сигнали.
Проблему сільчан добре знає виконуюча обов’язки старости Людмила Гордієнко. Досвідчена, вміла, куди тільки не зверталася за коментарями і вимогами зрушити питання з місця. Від операторів Київстару й Водафону у відповідь надійшли відмовки, без конкретики і запевнення їх вирішити.
– Однак, зупинятися у зверненнях до відповідних інстанцій я не буду. Є ще депутати високі, засоби масової інформації, – наголосила Л.М. Гордієнко.
Що тут казати? Солідарні повністю і схильні вірити не у занепад буття, а в його добрі перспективи…
Приміром, у автобус, що міг би курсувати у напрямку до Сновська й Чернігова, ремонт доріг. До речі, до Рудої, як побачили, дійсно важко доїхати. Одні вибоїни!
Олена КОМПАНЕЦЬ, фото автора
Люди стояли поблизу магазину й вели мову про своє життя, обговорювали свіжі політичні новини, наболілі проблеми. Як виявилося, найголовнішою з них – відсутність телефонного зв’язку. Раніше київстарівські номери були доступними для рідних і знайомих, а тепер навіть отака невибагливість зійшла нанівець. Почути в слухавці потрібний голос стало не те, що розкішшю – дивом. Бо там замість «Привіт!» звучить тріск, шум або йдуть короткі уривчасті сигнали.
Проблему сільчан добре знає виконуюча обов’язки старости Людмила Гордієнко. Досвідчена, вміла, куди тільки не зверталася за коментарями і вимогами зрушити питання з місця. Від операторів Київстару й Водафону у відповідь надійшли відмовки, без конкретики і запевнення їх вирішити.
– Однак, зупинятися у зверненнях до відповідних інстанцій я не буду. Є ще депутати високі, засоби масової інформації, – наголосила Л.М. Гордієнко.
Що тут казати? Солідарні повністю і схильні вірити не у занепад буття, а в його добрі перспективи…
Приміром, у автобус, що міг би курсувати у напрямку до Сновська й Чернігова, ремонт доріг. До речі, до Рудої, як побачили, дійсно важко доїхати. Одні вибоїни!
Олена КОМПАНЕЦЬ, фото автора
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