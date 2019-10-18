Цвіти, село, для щастя і добра

Саме під такою назвою напередодні одразу трьох великих свят – Дня захисника України, Дня козацтва та Дня Покрову Святої Богородиці 13 жовтня у Тихоновичах відбувся День села. На початку свята з вітальним словом до всіх жителів та гостей звернувся в.о. старости Анатолій Бондаренко, який побажав односельцям здоров’я, довголіття та миру.
Приїхали привітати тихоновичан і міський голова Олександр Медведьов та секретар міськради Наталія Самойлова, які виконали приємну місію – нагородили Почесними грамотами вчителя фізичної культури Тихоновицької ЗОШ Дмитра Кошіля та жителя села Миколу Циганка та оголосили Подяки керівнику СВК «Райдуга» Віталію Довгаляю та завідуючому ФП Юрію Будлянському.
Не могли не згадати та не вшанувати пам’ять героя-афганця Павла Коваля, який знайшов свою передчасну смерть в афганських горах. Подякували і тим чоловікам, які пройшли дорогою війни у чужому афганському краю – Сергію Дедусю, Василю Кузьменку, Михайлу Мягкому, Леоніду Авраменку та Олександру Циганку та повернулися в Україну героями.
Зі словами вдячності звернулися до воїнів АТО, які боронили і наразі боронять кордони нашої держави. Іван Бебех, Андрій Самусенко, Антон Мягкий, Андрій Ткач, Микола Мельник, Михайло Циганок, Юрій Герасименко, Олег Сергеєв, Олександр Марков, Іван Бердник, Олександр Макайда, Сергій Дятел, Микола Ткаченко, Олександр Палащенко, Олександр Габакан, Сергій Стрілець, Геннадій Колесников, Віктор Середа – з цих чоловіків бере приклад і молодше покоління, і їх ровесники, адже мужністю та хоробрістю наших героїв можна захоплюватися.
Низько вклонилися і тим людям, які брали участь у ліквідації Чорнобильської катастрофи – Юрію Середі, Миколі Савченку та Миколі Ступаку.
Привітали цього дня і найповажніших та найстарших тихоновичан – Василя Циганка, Антоніну Коваль, Орину Ісаченко та Уляну Андрущенко, побажавши їм найголовнішого – міцного здоров’я.
Побільше хороших днів, щасливих подій та миттєвостей зичили ювілярам – Сергію Дедусю, а також тим, кому виповнилося 80 років – Анастасії Тебенко, Тетяні Коршун та Марії Лизун. Привітали також чарівну жінку, активну жительку села Ніну Середу, яка для багатьох стала першою вчителькою та виховала не одне покоління дітей.
Не могла не прозвучати цього дня і тема кохання. Золоте весілля відсвяткували дві щасливі пари – Катерина і Михайло Трихліб та Марія і Михайло Швидкі. Зі срібним весіллям поздоровили Василя і Оксану Савченко, Михайла і Наталію Тебенко, Петра і Тетяну Кошіль, Миколу і Тетяну Стрехальот, бажаючи їм благополуччя, вірного кохання та удачі.
Тихоновичі здавна славилися своїми працелюбними та талановитими жителями. Саме тому згадували і про неперевершених майстринь-вишивальниць, і про невтомних трударів, квіткарок села, і про тих, хто захищає честь та прославляє Тихоновичі на районних та обласних спортивних змаганнях.
Неперевершену атмосферу та чудовий настрій створювали для всіх присутніх чарівна ведуча дійства Вікторія Федосенко, народний аматорський хор «Спадщина» та подружжя Михайла та Наталії Волокушиних.
Хазяйновиті господині попіклувалися про те, аби гості не пішли зі свята голодними, наготувавши силу-силенну найрізноманітніших смаколиків, які з задоволенням куштували гості. Не лишилася поза увагою і малеча, яка мала можливість грати в різноманітні ігри, стрибати на батуті та ласувати солодкою ватою.
Після концерту на всіх чекала святкова лотерея, у якій можна було виграти двох поросят, мультиварку, кухонну техніку, причіп гною та соломи, три машини дров, зерно, безкоштовний обробіток 10 соток землі та інші корисні подарунки.
Пройшло свято на одному диханні, не залишивши байдужим нікого із присутніх.
Тетяна ЛИТВИН
Фото автора
Приїхали привітати тихоновичан і міський голова Олександр Медведьов та секретар міськради Наталія Самойлова, які виконали приємну місію – нагородили Почесними грамотами вчителя фізичної культури Тихоновицької ЗОШ Дмитра Кошіля та жителя села Миколу Циганка та оголосили Подяки керівнику СВК «Райдуга» Віталію Довгаляю та завідуючому ФП Юрію Будлянському.
Не могли не згадати та не вшанувати пам’ять героя-афганця Павла Коваля, який знайшов свою передчасну смерть в афганських горах. Подякували і тим чоловікам, які пройшли дорогою війни у чужому афганському краю – Сергію Дедусю, Василю Кузьменку, Михайлу Мягкому, Леоніду Авраменку та Олександру Циганку та повернулися в Україну героями.
Зі словами вдячності звернулися до воїнів АТО, які боронили і наразі боронять кордони нашої держави. Іван Бебех, Андрій Самусенко, Антон Мягкий, Андрій Ткач, Микола Мельник, Михайло Циганок, Юрій Герасименко, Олег Сергеєв, Олександр Марков, Іван Бердник, Олександр Макайда, Сергій Дятел, Микола Ткаченко, Олександр Палащенко, Олександр Габакан, Сергій Стрілець, Геннадій Колесников, Віктор Середа – з цих чоловіків бере приклад і молодше покоління, і їх ровесники, адже мужністю та хоробрістю наших героїв можна захоплюватися.
Низько вклонилися і тим людям, які брали участь у ліквідації Чорнобильської катастрофи – Юрію Середі, Миколі Савченку та Миколі Ступаку.
Привітали цього дня і найповажніших та найстарших тихоновичан – Василя Циганка, Антоніну Коваль, Орину Ісаченко та Уляну Андрущенко, побажавши їм найголовнішого – міцного здоров’я.
Побільше хороших днів, щасливих подій та миттєвостей зичили ювілярам – Сергію Дедусю, а також тим, кому виповнилося 80 років – Анастасії Тебенко, Тетяні Коршун та Марії Лизун. Привітали також чарівну жінку, активну жительку села Ніну Середу, яка для багатьох стала першою вчителькою та виховала не одне покоління дітей.
Не могла не прозвучати цього дня і тема кохання. Золоте весілля відсвяткували дві щасливі пари – Катерина і Михайло Трихліб та Марія і Михайло Швидкі. Зі срібним весіллям поздоровили Василя і Оксану Савченко, Михайла і Наталію Тебенко, Петра і Тетяну Кошіль, Миколу і Тетяну Стрехальот, бажаючи їм благополуччя, вірного кохання та удачі.
Тихоновичі здавна славилися своїми працелюбними та талановитими жителями. Саме тому згадували і про неперевершених майстринь-вишивальниць, і про невтомних трударів, квіткарок села, і про тих, хто захищає честь та прославляє Тихоновичі на районних та обласних спортивних змаганнях.
Неперевершену атмосферу та чудовий настрій створювали для всіх присутніх чарівна ведуча дійства Вікторія Федосенко, народний аматорський хор «Спадщина» та подружжя Михайла та Наталії Волокушиних.
Хазяйновиті господині попіклувалися про те, аби гості не пішли зі свята голодними, наготувавши силу-силенну найрізноманітніших смаколиків, які з задоволенням куштували гості. Не лишилася поза увагою і малеча, яка мала можливість грати в різноманітні ігри, стрибати на батуті та ласувати солодкою ватою.
Після концерту на всіх чекала святкова лотерея, у якій можна було виграти двох поросят, мультиварку, кухонну техніку, причіп гною та соломи, три машини дров, зерно, безкоштовний обробіток 10 соток землі та інші корисні подарунки.
Пройшло свято на одному диханні, не залишивши байдужим нікого із присутніх.
Тетяна ЛИТВИН
Фото автора
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