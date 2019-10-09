За 9 місяців фахівці Фонду перевірили пів мільйона листків непрацездатності

У виконавчій дирекції Фонду соціального страхування України відбулась селекторна нарада з аналізу проблемних питань здійснення контролю за обґрунтованістю видачі та продовження листків непрацездатності в закладах охорони здоров’я. Захід пройшов під головуванням начальника управління профілактики страхових випадків виконавчої дирекції Фонду Сергія Таровика, участь у нараді взяли заступниця начальника управління – начальниця відділу медичної експертизи управління профілактики страхових випадків Марина Біляєва, головна спеціалістка відділу медичної експертизи Оксана Полозюк, а також керівництво та профільні фахівці управлінь виконавчої дирекції Фонду в областях та місті Києві.
За 9 місяців 2019 року фахівцями відділів перевірки обґрунтованості видачі листків непрацездатності управлінь виконавчої дирекції Фонду в областях та м. Києві проведено 913 планових перевірок закладів охорони здоров’я з питань обґрунтованості видачі та продовження листків непрацездатності, що на 449 перевірок більше, ніж за аналогічний період минулого року. Також проведено 2 034 позапланові перевірки закладів охорони здоров’я, що на 376 перевірок більше, ніж за 9 місяців 2018 року. Крім того, перевірено 1 455 страхувальників.
Загалом фахівцями було перевірено 503 256 листків непрацездатності (у тому числі під час: планових, позапланових перевірок та участі у роботі комісій закладів охорони здоров’я – 224 577, перевірок страхувальників – 278 679). За результатами перевірок страхувальників 32 010 або 11,6% листків непрацездатності виявились виданими із порушенням порядку їх заповнення. Також під час проведення перевірок закладів охорони здоров’я виявлено, що 14 546 листків непрацездатності видано з порушеннями порядку їх видачі, що на 9 597 листків непрацездатності більше, ніж за аналогічний період 2018 року та становить 6,5%.
Сергій Таровик проаналізував динаміку кількості проведених перевірок порівняно з минулими періодами у розрізі регіонів та акцентував увагу на потребі підвищення якості роботи з контролю за обґрунтованістю видачі (продовження) листків непрацездатності застрахованим особам. Зокрема, важливості збільшення ефективності планових перевірок.
За його словами, аналіз виданих і продовжених листків непрацездатності здійснюється Фондом з метою упередження нецільового використання коштів і вчасного виявлення фальсифікованих лікарняних, тож підвищення його якості є одним з пріоритетних завдань.
Марина Біляєва поінформувала про кількість виданих та продовжених закладами охорони здоров’я листків непрацездатності за вересень 2019 року порівняно з серпнем 2019 року. Так, за її словами, кількість лікарняних по догляду за хворою дитиною або членом сім’ї у вересні 2019 року порівняно з серпнем зросла на 106%, загалом кількість лікарняних за усіма видами непрацездатності за цей період зросла на 14,6%.
Водночас, за 9 місяців 2019 року кількість листків непрацездатності, враховуючи листки непрацездатності, видані терміном до 5 днів, що не фінансуються за кошти Фонду, збільшилась на 5,2% порівняно з тим же періодом 2018 року.
Фахівці обласних управлінь виконавчої дирекції Фонду надали пропозиції зі збільшення ефективності перевірок, зокрема, щодо оновлення нормативно-правових документів з експертизи тимчасової непрацездатності.
Пресслужба виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України
Фонду соціального страхування України
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