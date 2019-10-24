Упродовж трьох кварталів Фонд профінансував 6,2 млрд грн щомісячних страхових виплат

За оперативними даними упродовж 9 місяців 2019 року Фонд соціального страхування України щомісяця фінансував страхові виплати для 205,7 тисяч потерпілих на виробництві та членів їх сімей. Загальна сума виплат за цей період склала 6,2 млрд гривень.
Порівняно з трьома кварталами 2018 року видатки Фонду за цим напрямом зросли на 9,7%.
Право потерпілого на отримання допомоги настає з дня визначення МСЕК стійкої втрати професійної працездатності внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання.
Нагадаємо, щомісячна страхова виплата встановлюється відповідно до ступеня втрати професійної працездатності та середньомісячної заробітної плати потерпілого перед настанням страхового випадку.
При цьому максимальний розмір щомісячної страхової виплати не повинен перевищувати 10 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, на дату настання права на страхову виплату.
Мінімальний розмір призначеної щомісячної страхової виплати потерпілому у перерахунку на 100% втрати професійної працездатності не може бути меншим за прожитковий мінімум, встановлений для працездатних осіб, на дату настання права на страхову виплату.
Пресслужба виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України
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