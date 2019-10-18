Олег Сергеєв після Революції гідності пішов захищати країну у зону АТО

Ми у великому боргу перед нашими героями…
Олег Сергеєв у зону АТО пішов добровольцем, як тільки на сході почалася війна, у 2014 році. Він зрозумів, що має захищати свою державу після того, як побував на Майдані. Тоді він разом зі своїми побратимами з Прилуцького козацького полку потрапив в розпал Революції гідності, коли почалися обстріли мирного населення.
З цим ні він, ні його товариші змиритися не могли, і саме в той час проявився пік їх патріотизму та любові до своєї держави.
Після Майдану – зона АТО. 128-ма гірсько-штурмова окрема бригада, яку відправили на передову в Дебальцеве. Там десять з половиною місяців воїни перебували без ротації, постійно знаходячись під обстрілами.
Олег Валерійович розповідає про велику роль на сході волонтерів, без допомоги яких там перебувати було б неможливо. Вони забезпечували воїнів їжею, теплим одягом, привозили дитячі малюнки, обереги, які вселяли у кожного надію, допомагали згадувати у найтяжчі моменти те, заради чого хлопці жертвують своїм життям – мирного неба над головами наших дітей, майбутнього покоління. Підтримка ж з боку держави на той час була мінімальною.
Майже рік перебування та життя у холодній, сирій землі не пройшли безслідно. Повернувшись після АТО, почалися проблеми зі здоров’ям, постійні обстеження у госпіталях, відвідування разом із товаришами реабілітаційного центру у Чернігові.
Аби хоч трохи забути ті страшні події та зайняти чимось свої думки та руки, Олег Валерійович почав вирізати та випалювати з дерева картини та предмети побуту: ложки, черпаки тощо. Навчив його цьому мистецтву вже покійний дядько-афганець, який викладав у школі ДПЮ і паралельно вів гурток з різьблення по дереву. З того часу у чоловіка з’явилося таке хобі. До речі, саме він став автором проекту стели «Захисникам України», встановлення якої нещодавно відбулося.
Минулого року Олегові Сергеєву зробили операцію – вирізали грижу. Цього року виникло ускладнення і після чергового обстеження лікарі поставили страшний діагноз – ІІІ ступінь деформації тазобедреного суглобу. Герою АТО необхідна термінова операція, яка вартує чималих коштів. Ми публікуємо номер телефона Олега Валерійовича, за яким можна поспілкуватися з воїном та надати свою безпосередню допомогу - (098)0473733.
Всі разом ми можемо підтримати та допомогти морально та матеріально героєві, який мужньо охороняв наш з вами мир та спокій. Не залишайтеся осторонь. Ми у великому боргу перед ними…
Тетяна ЛИТВИН
Фото автора
Олег Сергеєв у зону АТО пішов добровольцем, як тільки на сході почалася війна, у 2014 році. Він зрозумів, що має захищати свою державу після того, як побував на Майдані. Тоді він разом зі своїми побратимами з Прилуцького козацького полку потрапив в розпал Революції гідності, коли почалися обстріли мирного населення.
З цим ні він, ні його товариші змиритися не могли, і саме в той час проявився пік їх патріотизму та любові до своєї держави.
Після Майдану – зона АТО. 128-ма гірсько-штурмова окрема бригада, яку відправили на передову в Дебальцеве. Там десять з половиною місяців воїни перебували без ротації, постійно знаходячись під обстрілами.
Олег Валерійович розповідає про велику роль на сході волонтерів, без допомоги яких там перебувати було б неможливо. Вони забезпечували воїнів їжею, теплим одягом, привозили дитячі малюнки, обереги, які вселяли у кожного надію, допомагали згадувати у найтяжчі моменти те, заради чого хлопці жертвують своїм життям – мирного неба над головами наших дітей, майбутнього покоління. Підтримка ж з боку держави на той час була мінімальною.
Майже рік перебування та життя у холодній, сирій землі не пройшли безслідно. Повернувшись після АТО, почалися проблеми зі здоров’ям, постійні обстеження у госпіталях, відвідування разом із товаришами реабілітаційного центру у Чернігові.
Аби хоч трохи забути ті страшні події та зайняти чимось свої думки та руки, Олег Валерійович почав вирізати та випалювати з дерева картини та предмети побуту: ложки, черпаки тощо. Навчив його цьому мистецтву вже покійний дядько-афганець, який викладав у школі ДПЮ і паралельно вів гурток з різьблення по дереву. З того часу у чоловіка з’явилося таке хобі. До речі, саме він став автором проекту стели «Захисникам України», встановлення якої нещодавно відбулося.
Минулого року Олегові Сергеєву зробили операцію – вирізали грижу. Цього року виникло ускладнення і після чергового обстеження лікарі поставили страшний діагноз – ІІІ ступінь деформації тазобедреного суглобу. Герою АТО необхідна термінова операція, яка вартує чималих коштів. Ми публікуємо номер телефона Олега Валерійовича, за яким можна поспілкуватися з воїном та надати свою безпосередню допомогу - (098)0473733.
Всі разом ми можемо підтримати та допомогти морально та матеріально героєві, який мужньо охороняв наш з вами мир та спокій. Не залишайтеся осторонь. Ми у великому боргу перед ними…
Тетяна ЛИТВИН
Фото автора
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