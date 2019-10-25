На місцевому підприємстві. І про те, що сновський хліб купують охоче

Щоб перерахувати великі підприємства Сновська, вистачить однієї руки. 16 жовтня у всьому світі відзначали Всесвітній день хліба. Споконвіку він був для українців одним із головних продуктів харчування, а життя селян-хліборобів і зовсім було зосереджене навколо нього. Дуже приємно, що у нашому місті є власний хлібозавод, який намагається користуватись великим попитом і надалі.
Володимир Єрмоленко, взявши в оренду приміщення занедбаного тоді виробництва (у далекому 2005 році), поступово почав його відроджувати, наводити лад. На сьогоднішній день тут випікається понад 50 видів різноманітної хлібобулочної продукції. Технологію використовують стару, перевірену часом та смаковими якостями споживачів, які відрізнять місцевий хліб від будь-якого іншого. Варто додати, що продукція випікається без сторонніх домішок і підсилювачів смаку. Борошно використовується лише вищого ґатунку та житнє. Вся випічка відповідної якості, процес виробництва контролюється і власною лабораторією, і відповідними санітарними службами.
Цех на хлібозаводі функціонує один, трудяться у якому 20 осіб. Через падіння виробництва нових робочих місць поки що не передбачається, навпаки… Середня заробітна плата мінімальна, але виплачується без затримок, у відпустку також колектив йде вчасно. Злагоджені трудівники хоча і працюють на старенькому обладнанні, але роботу свою знають на відмінно, тому і не скаржаться. А (як запевнив сам директор підприємства): «Обладнання не впливає на якість, якщо дотримана рецептура, та і ви порівняйте смакові якості випеченого хліба у кам’яній печі і металевій. Це як вдома приготувати страву на газовій плиті і в печі».
Пояснив керівник також і те, чому кількість виробленої продукції невелика. Це пов’язано з демпінговими цінами, які пропонують чернігівські виробники.
Поки що ціна на нашу продукцію залишається стала. Звісно, конкуренти використовують нижчу вартість на ринку збуту, але якщо місцеве виробництво закриють, то вона одразу виросте до рівня чернігівської. Про це потрібно пам’ятати і розуміти.
Є у Сновського хлібозаводу і ті люди, які підтримують лише свого виробника. Адже – це і робочі місця для жителів Сновська, і кошти, відраховані у місцевий бюджет. І цілком логічно постає питання, яке турбує багатьох жителів: «Чи буде змінюватись керівництво на хлібозаводі? «Наша булочка» збирається викупити підприємство?»
Володимир Єрмоленко цю інформацію не підтвердив, запевнивши, що поки все залишається як і раніше. Але за детальнішою інформацією порадив звернутись до керівників вищезгаданого конкурента.
Будемо сподіватись, що зрушення, які торкнуться роботи заводу, будуть тільки позитивними. А ми з вами будемо й надалі смакувати свіжою та якісною продукцією за помірними цінами.
Катерина ЗАПОРОЖЕЦЬ, фото автора
Володимир Єрмоленко, взявши в оренду приміщення занедбаного тоді виробництва (у далекому 2005 році), поступово почав його відроджувати, наводити лад. На сьогоднішній день тут випікається понад 50 видів різноманітної хлібобулочної продукції. Технологію використовують стару, перевірену часом та смаковими якостями споживачів, які відрізнять місцевий хліб від будь-якого іншого. Варто додати, що продукція випікається без сторонніх домішок і підсилювачів смаку. Борошно використовується лише вищого ґатунку та житнє. Вся випічка відповідної якості, процес виробництва контролюється і власною лабораторією, і відповідними санітарними службами.
Цех на хлібозаводі функціонує один, трудяться у якому 20 осіб. Через падіння виробництва нових робочих місць поки що не передбачається, навпаки… Середня заробітна плата мінімальна, але виплачується без затримок, у відпустку також колектив йде вчасно. Злагоджені трудівники хоча і працюють на старенькому обладнанні, але роботу свою знають на відмінно, тому і не скаржаться. А (як запевнив сам директор підприємства): «Обладнання не впливає на якість, якщо дотримана рецептура, та і ви порівняйте смакові якості випеченого хліба у кам’яній печі і металевій. Це як вдома приготувати страву на газовій плиті і в печі».
Пояснив керівник також і те, чому кількість виробленої продукції невелика. Це пов’язано з демпінговими цінами, які пропонують чернігівські виробники.
Поки що ціна на нашу продукцію залишається стала. Звісно, конкуренти використовують нижчу вартість на ринку збуту, але якщо місцеве виробництво закриють, то вона одразу виросте до рівня чернігівської. Про це потрібно пам’ятати і розуміти.
Є у Сновського хлібозаводу і ті люди, які підтримують лише свого виробника. Адже – це і робочі місця для жителів Сновська, і кошти, відраховані у місцевий бюджет. І цілком логічно постає питання, яке турбує багатьох жителів: «Чи буде змінюватись керівництво на хлібозаводі? «Наша булочка» збирається викупити підприємство?»
Володимир Єрмоленко цю інформацію не підтвердив, запевнивши, що поки все залишається як і раніше. Але за детальнішою інформацією порадив звернутись до керівників вищезгаданого конкурента.
Будемо сподіватись, що зрушення, які торкнуться роботи заводу, будуть тільки позитивними. А ми з вами будемо й надалі смакувати свіжою та якісною продукцією за помірними цінами.
Катерина ЗАПОРОЖЕЦЬ, фото автора
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