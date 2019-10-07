Майстерність вчителя. «Навчаю не для школи, а для життя»

Педагог – почувши це слово, в уяві кожного зринає образ його першого вчителя, який залишив свій слід у душі за роки навчання у школі. Для мене – це людина, яку (без перебільшення) знаю все своє життя – Олена Іванівна Буштрук.
Хоча вона не була моїм шкільним вчителем, але завжди допомагала порадою, не тільки як найкраща подруга моєї мами, а й як педагог, сестра, порадниця.
Олена Іванівна – педагог з великої літери. Вчитель-методист вищої категорії, викладає англійську мову у гімназії. На інтерв’ю погодилася не одразу, аргументуючи браком вільного часу, та і взагалі не любить підвищену увагу до себе.
Все ж вдалося її вмовити. Чекаючи на перерву у коридорі, я побачила на власні очі, як проходить урок. Учні переглядали фільм англійською мовою, звісно, Олена Іванівна давала коментар та пояснювала незрозумілі місця. Пролунав дзвоник, але учні не спішили йти з класу, а намагалися отримати відповідь, куди ж все-таки поділись якісь «анасасі». Олена Іванівна прямої відповіді не дає: «Якщо вам справді цікаво, знайдіть відповідь в Інтернеті, і завтра розкажете на уроці».
Логічно, що в мене також постало питання про те, чому ж дітям не дали відповідь на запитання, адже обов’язок вчителя – усувати прогалини в знаннях учнів. На що отримала таку відповідь: «Коли учням відповідь дають не вчителі, а вони шукають її самостійно, тоді інформація засвоюється краще, а сам процес пошуку розвиває в дітей багато корисних навичок».
Вирішивши вдома спитати Гугл про тих таємничих «анасасі», вітаю Олену Іванівну з прийдешнім святом та запитую, скільки років вона в професії, на що з посмішкою отримую відповідь – «досить досвідчений вчитель».
А досвід справді значний. Це і участь у міжнародних конференціях, різноманітних конкурсних програмах, стажування в Америці. «Учитель року-2009» – одна із небагатьох перемог на професійній ниві.
– Чи хвилюється вчитель із таким багажем знань та практик перед відкритими уроками? Чи пам’ятаєте Ви своє перше таке заняття?
– Я не пам’ятаю перше, але пам’ятаю найскладніше. Конкурс «Учитель року», який тривав три дні у Чернігові. Відібрали 5 кращих вчителів англійської мови з області. Одним з конкурсних завдань було провести урок у незнайомому класі. Як зараз пам’ятаю: клас 7-Д.Тема «Книжки». Для підготовки з собою була тільки ручка , дали підручник і... ніч попереду. Інтернет тоді для мене був лише у Чернігові на поштамті. За вечір треба підготувати відкритий урок для класу, який мала побачити вперше. Про рівень знань учнів могла лише здогадуватися (клас «Д» - зрозуміло, що рівень буде відрізнятись від класу «А» із поглибленим вивченням мови). Та ще й комісія з викладачів інституту післядипломної практики оцінюватиме твою майстерність. Ото було хвилювання! Але то лише квіточки. В рамках цього ж конкурсу домашнім завданням було підготувати фрагмент уроку на 15 хвилин. Розуміла, що треба чимось вірізнитись від своїх колег. Тему обрала «Проблема сміття». Запам’яталися вирази облич комісії в перші хвилини, коли я почала розкидати сміття по класу. Так… Значить, не промахнулась з темою. 15 хвилин фрагменту уроку, які я підготувала вдома, підходять до логічного кінця, я подумки вже полегшено видихаю... А комісія каже: «Продовжуйте!» Такого експромту у мене в житті не було!!! Нічого, викрутилася. Так що після того конкурсу я вже ніяких відкритих уроків не боюся. До речі, мабуть, сподобався мій «педагогічний гачок» комісії, бо колеги, які поверталися з курсів підвищення кваліфікації в наступні роки, розказували, що мій фрагмент уроку з розкиданням сміття демонструють як приклад вчителям, - розповідає Олена Буштрук.
Цілком зрозуміло виникає питання про інтернет-проекти, координатором яких є Олена Іванівна вже багато років.
– Дуже близька мені тема здорового способу життя та харчування. Сама багато чого знаю про це і хочу, щоб мої учні були здорові, тому намагаюся підбирати проекти так, щоб діти за допомогою англійської мови знаходили корисну і практичну інформацію. Так, в минулому році учні 6 (10) класу працювали в українсько-європейському проекті «Інтвінінг» - «Скажи «Так!» здоровому способу життя», в рамках якого пророщували спраутс, вивчали їх користь для людини, аналізували харчову цінність олій, які можна купити в місцевих магазинах, вчилися читати етикетки на продуктах, шукали ефективні шляхи боротьби зі стресом. Вважаю, що такі знання їм знадобляться в житті.
– Так, можливо, ваші учні і про ваш улюблений «синій йод» знають?
– Звісно. Користуватися цим не закликаю, але інформацією ділюся. Як казав Н. Ротшильд «Хто володіє інформацією, той володіє світом». Я вже приблизно 20 років лікуюся «синім йодом», а от що це і як готувати – Гугл вам на допомогу, - жартуючи, коментує Олена Іванівна.
Зі своїми учнями вона вимоглива і стримана. А їхні здобутки – найкращий показник професіоналізму. Перелічувати успіхи вихованців можна довго. Це і переможці конкурсів, і дипломи на олімпіадах, і учні , які також пішли по вчительській стежці викладати англійську мову.
– Дуже приємно, коли школярі підтверджують свою оцінку на ЗНО. Так, у минулому році учень гімназії Максим Самойленко, не займаючись з репетиторами, підтвердив свою оцінку з англійської мови на ЗНО в 10 балів (рівень Б2), а учениця 10 класу Дар’я Довгаль отримала диплом третього ступеня на ІІІ турі Всеукраїнської учнівської олімпіади з англійської мови.
Своїм колегам педагог з приводу свята побажала, крім здоров’я і сімейного затишку, щоб вогник душі не згасав з часом, завжди хотілося іти на роботу, молодим спеціалістам - не розчаруватись в професії. І, звісно, щоб у вчителів було завжди більше, ніж 3 гарні речі, як в тому анекдоті.
У вчителя запитують: «Ви можете назвати три найкращі речі у вашій професії?»
– Звісно, можу. Червень, липень, серпень.
Катерина ЗАПОРОЖЕЦЬ
Фото з архіву Олени Буштрук
Хоча вона не була моїм шкільним вчителем, але завжди допомагала порадою, не тільки як найкраща подруга моєї мами, а й як педагог, сестра, порадниця.
Олена Іванівна – педагог з великої літери. Вчитель-методист вищої категорії, викладає англійську мову у гімназії. На інтерв’ю погодилася не одразу, аргументуючи браком вільного часу, та і взагалі не любить підвищену увагу до себе.
Все ж вдалося її вмовити. Чекаючи на перерву у коридорі, я побачила на власні очі, як проходить урок. Учні переглядали фільм англійською мовою, звісно, Олена Іванівна давала коментар та пояснювала незрозумілі місця. Пролунав дзвоник, але учні не спішили йти з класу, а намагалися отримати відповідь, куди ж все-таки поділись якісь «анасасі». Олена Іванівна прямої відповіді не дає: «Якщо вам справді цікаво, знайдіть відповідь в Інтернеті, і завтра розкажете на уроці».
Логічно, що в мене також постало питання про те, чому ж дітям не дали відповідь на запитання, адже обов’язок вчителя – усувати прогалини в знаннях учнів. На що отримала таку відповідь: «Коли учням відповідь дають не вчителі, а вони шукають її самостійно, тоді інформація засвоюється краще, а сам процес пошуку розвиває в дітей багато корисних навичок».
Вирішивши вдома спитати Гугл про тих таємничих «анасасі», вітаю Олену Іванівну з прийдешнім святом та запитую, скільки років вона в професії, на що з посмішкою отримую відповідь – «досить досвідчений вчитель».
А досвід справді значний. Це і участь у міжнародних конференціях, різноманітних конкурсних програмах, стажування в Америці. «Учитель року-2009» – одна із небагатьох перемог на професійній ниві.
– Чи хвилюється вчитель із таким багажем знань та практик перед відкритими уроками? Чи пам’ятаєте Ви своє перше таке заняття?
– Я не пам’ятаю перше, але пам’ятаю найскладніше. Конкурс «Учитель року», який тривав три дні у Чернігові. Відібрали 5 кращих вчителів англійської мови з області. Одним з конкурсних завдань було провести урок у незнайомому класі. Як зараз пам’ятаю: клас 7-Д.Тема «Книжки». Для підготовки з собою була тільки ручка , дали підручник і... ніч попереду. Інтернет тоді для мене був лише у Чернігові на поштамті. За вечір треба підготувати відкритий урок для класу, який мала побачити вперше. Про рівень знань учнів могла лише здогадуватися (клас «Д» - зрозуміло, що рівень буде відрізнятись від класу «А» із поглибленим вивченням мови). Та ще й комісія з викладачів інституту післядипломної практики оцінюватиме твою майстерність. Ото було хвилювання! Але то лише квіточки. В рамках цього ж конкурсу домашнім завданням було підготувати фрагмент уроку на 15 хвилин. Розуміла, що треба чимось вірізнитись від своїх колег. Тему обрала «Проблема сміття». Запам’яталися вирази облич комісії в перші хвилини, коли я почала розкидати сміття по класу. Так… Значить, не промахнулась з темою. 15 хвилин фрагменту уроку, які я підготувала вдома, підходять до логічного кінця, я подумки вже полегшено видихаю... А комісія каже: «Продовжуйте!» Такого експромту у мене в житті не було!!! Нічого, викрутилася. Так що після того конкурсу я вже ніяких відкритих уроків не боюся. До речі, мабуть, сподобався мій «педагогічний гачок» комісії, бо колеги, які поверталися з курсів підвищення кваліфікації в наступні роки, розказували, що мій фрагмент уроку з розкиданням сміття демонструють як приклад вчителям, - розповідає Олена Буштрук.
Цілком зрозуміло виникає питання про інтернет-проекти, координатором яких є Олена Іванівна вже багато років.
– Дуже близька мені тема здорового способу життя та харчування. Сама багато чого знаю про це і хочу, щоб мої учні були здорові, тому намагаюся підбирати проекти так, щоб діти за допомогою англійської мови знаходили корисну і практичну інформацію. Так, в минулому році учні 6 (10) класу працювали в українсько-європейському проекті «Інтвінінг» - «Скажи «Так!» здоровому способу життя», в рамках якого пророщували спраутс, вивчали їх користь для людини, аналізували харчову цінність олій, які можна купити в місцевих магазинах, вчилися читати етикетки на продуктах, шукали ефективні шляхи боротьби зі стресом. Вважаю, що такі знання їм знадобляться в житті.
– Так, можливо, ваші учні і про ваш улюблений «синій йод» знають?
– Звісно. Користуватися цим не закликаю, але інформацією ділюся. Як казав Н. Ротшильд «Хто володіє інформацією, той володіє світом». Я вже приблизно 20 років лікуюся «синім йодом», а от що це і як готувати – Гугл вам на допомогу, - жартуючи, коментує Олена Іванівна.
Зі своїми учнями вона вимоглива і стримана. А їхні здобутки – найкращий показник професіоналізму. Перелічувати успіхи вихованців можна довго. Це і переможці конкурсів, і дипломи на олімпіадах, і учні , які також пішли по вчительській стежці викладати англійську мову.
– Дуже приємно, коли школярі підтверджують свою оцінку на ЗНО. Так, у минулому році учень гімназії Максим Самойленко, не займаючись з репетиторами, підтвердив свою оцінку з англійської мови на ЗНО в 10 балів (рівень Б2), а учениця 10 класу Дар’я Довгаль отримала диплом третього ступеня на ІІІ турі Всеукраїнської учнівської олімпіади з англійської мови.
Своїм колегам педагог з приводу свята побажала, крім здоров’я і сімейного затишку, щоб вогник душі не згасав з часом, завжди хотілося іти на роботу, молодим спеціалістам - не розчаруватись в професії. І, звісно, щоб у вчителів було завжди більше, ніж 3 гарні речі, як в тому анекдоті.
У вчителя запитують: «Ви можете назвати три найкращі речі у вашій професії?»
– Звісно, можу. Червень, липень, серпень.
Катерина ЗАПОРОЖЕЦЬ
Фото з архіву Олени Буштрук
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